Pokrój na grube plastry i wstaw do piekarnika. W najlepszych knajpach tak usuwają tłuszcz. Spalenizna i brud będą same odpadać. Czyszczenie piekarnika

Czyszczenie piekarnika to prawdziwe wyzwanie – tłuszcz i osady twardnieją pod wpływem wysokiej temperatury.

Zwykłe środki czyszczące często zawodzą, a uporczywe zabrudzenia wymagają specjalnych metod.

Wykorzystaj moc wysokiej temperatury i kwasowej pary: cytryna z octem pomogą rozmiękczyć nawet zaschnięty brud

Pokrój na grube plastry i wstaw do piekarnika. Wysoka temperatura doczyści zabrudzenia

Czyszczenie piekarnika nie należy do najłatwiejszych zadań. Wysoka temperatura sprawia, że podczas pieczenia z żywności wytapia się tłuszcz i osady, które zbierają się na ściankach piekarnika. Dodatkowo, czasami coś spadnie lub skapnie, a gdy temperatura maleje to wszystko zastyga na niemalże kamień. Doczyszczenie tego rodzaju zabrudzeń jest bardzo trudne. Zwykłe płyny do czyszczenia nie dają rady. W przypadku niewielkiego brudu niektórzy polecają ocet. Jego kwasowa formuła faktycznie może rozpuścić niewielką spalenizną oraz zaschnięty tłuszcz. Ocet jednak nie poradzi sobie z większymi zabrudzeniami osadzającymi się przez dłuższy czas. Eksperci wskazują, że świetnym sposobem na czyszczenie piekarnika jest wykorzystanie wysokich temperatur.

Niektóre piekarniki wyposażone są w funkcję pyrolizy. To specjalna metoda czyszczenia wnętrza piekarnika polegająca na nagrzewaniu go do bardzo wysokich temperatur. Zabrudzenia takie jak tłuszcz i osady są rozpuszczane i łatwo schodzą po przemyciu ścierką. Jeżeli jednak Twój piekarnik nie posiada funkcji pyrolizy możesz wykorzystać inny sposób. Do otwartego naczynia żaroodpornego wlej 500 ml wody, 500 ml białego octu oraz dodaj 4 grube plastry cytryny. Zamknij piekarnik i ustaw temperaturę 200 stopni Celsjusza z termoobiegiem. Kwasowa para rozmiękczy tłuszcz i zabrudzenia, dzięki czemu ich usunięcie będzie łatwiejsze. Dodatkowo ocet zdezynfekuje wnętrze piekarnika usuwając gromadzące się w nim bakterie.

jak używać piekarnik, aby się nie brudził?

Jest wiele sposobów, które pozwolą Ci ograniczyć osadzanie się tłuszczy i innych zabrudzeń we wnętrzu piekarnika. To między innymi specjalne maty do położenia na blasze, które można wyjąć i umyć pod bieżącą wodą. Skutecznym sposobem jest również pieczenie w specjalnych rękawach. Ogranicza ono pryskanie tłuszczu. Nieco mniej znana metodą jest posypanie dna naczynia żaroodpornego niewielką ilością soli. Wchłania ona skapujący tłuszcz i pomaga w czyszczeniu.