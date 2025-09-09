Jak wyczyścić piekarnik z przypalonego tłuszczu? Wsypuję pół szklanki i dodaję kilka łyżek wody. Spalenizna znika bez szorowania

Jest kilka sposobów na czyszczenie piekarnika. Choć najprościej jest myć go po każdym użyciu, bo wtedy najłatwiej usunąć spaleniznę i kapiący tłuszcz, to nie zawsze mamy na to czas. Później, często sięgamy po żrące chemiczne środki, których opary mogą być szkodliwe na naszego organizmu. By tego uniknąć, sprawdź nasz sposób na bezpieczne i skuteczne czyszczenie piekarnika.

Czyszczenie przypalonego piekarnika bez szorowania

Świetnym sposobem na czyszczenie piekarnika jest użycie prostego, domowego rozwiązania. Potrzebujesz tylko sody oczyszczonej, wody, octu, wilgotnej ściereczki do naczyń, gumowych rękawiczek i butelki ze spryskiwaczem. Dobrą alternatywą dla sody oczyszczonej może być też amoniak. W małej misce wymieszaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej z kilkoma łyżkami wody, aż uzyskasz konsystencję pasty. Rozsmaruj pastę wewnątrz piekarnika. Jeśli piekarnik jest szczególnie zabrudzony, użyj do tego gumowych rękawiczek. Jeśli pasta zmieni kolor na brązowawy, jest to normalne. Pamiętaj, aby przykryć każdą część piekarnika, łącznie ze szklanymi drzwiami. Pozostaw roztwór sody oczyszczonej w piekarniku na 12 godzin (lub na noc). Po tym czasie weź wilgotną ściereczkę do naczyń i wytrzyj wnętrze tak dokładnie, jak to możliwe. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.

Czyszczenie piekarnika parą wodną

Stary przypalony tłuszcz łatwiej usunąć, jeśli wcześniej zmiękczymy zabrudzenia.Wlej do żaroodpornego naczynia wodę z dodatkiem soku z cytryny lub dodaj kilka plasterków cytryny. Umieść naczynie w piekarniku i włącz go na niską temperaturę (około 150 stopni C) na 30-60 minut. Para wodna zmiękczy przypalenia, a cytryna dodatkowo odświeży wnętrze piekarnika. Po ostygnięciu piekarnika przetrzyj go wilgotną gąbką.

