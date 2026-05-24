Koniec sprawy rajdu Corvettą nad Morskie Oko. Ukraińca spotkała surowa kara

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk potwierdza. Ukrainiec otrzymał zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen!

Sprawa obywatela Ukrainy, który urządził sobie rajd do Morskiego Oka, znalazła swój finał. Mężczyzna został ukarany pięcioletnim zakazem wjazdu nie tylko do Polski, ale również na teren państw strefy Schengen. Jak poinformowano, influencer opuścił już granice naszego kraju i wrócił na Ukrainę.

Surową sankcję nałożono na podstawie wniosku skierowanego przez funkcjonariuszy policji. Informację o karze ogłosił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Wcześniej zdecydowanych działań w tej sprawie domagali się premier Donald Tusk oraz ówczesny szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

Początkowo kierowca luksusowego auta zapłacił zaledwie 100 złotych mandatu i otrzymał 8 punktów karnych, wprowadzając policjantów w błąd co do trasy swojego przejazdu. Twierdził, że przekroczył szlaban i natychmiast zawrócił, co mundurowi uznali za wiarygodne tłumaczenie. Ostatecznie udowodniono mu pokonanie ponad 8-kilometrowej trasy wewnątrz Tatrzańskiego Parku Narodowego, co w świetle wyłączonego z ruchu odcinka spotkało się ze stanowczą reakcją opinii publicznej. TPN nadal analizuje sprawę pod kątem naruszenia przepisów ochrony przyrody.

Zwieńczeniem tej bulwersującej sprawy okazał się komunikat wiceszefa MSWiA opublikowany w niedzielę w mediach społecznościowych. Maciej Duszczyk potwierdził nałożenie 5-letniego zakazu wjazdu.

Wiem, że dzisiaj jest inny kluczowy temat dyskusji, ale żeby zakończyć poprzedni, chciałbym poinformować, że zgodnie z wnioskiem Policji obywatel Ukrainy, który wjechał samochodem pod Morskie Oko otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen na 5 lat - napisał wiceszef MSWiA.

QUIZ: Tatry polskie czy słowackiej? Po której stronie gór znajduje się ten szczyt? Pytanie 1 z 10 Po której stronie Tatr leży Gerlach? Polskie Tatry Słowackie Tatry Następne pytanie