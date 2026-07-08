Pogrzeb ofiar tragedii w Skawinie. Zofia, Gabriela i Luiza spoczną razem. Rodzina odcięła się od sprawcy

Pogrzeb Zofii, Gabrieli i 8-dniowej Luizy odbędzie się w piątek 10 lipca o godz. 13.00.

Wszystkie trzy ofiary zostaną pochowane w jednej mogile na cmentarzu komunalnym w Wadowicach.

Rodzina odcięła się od sprawcy, publikując klepsydry z panieńskim nazwiskiem Gabrieli i nazwiskiem rodowym małej Luizy.

Mateusz G., którego śledczy uznali za sprawcę zbrodni, zostanie pochowany osobno.

Motyw tragedii, do której doszło 3 lipca w Skawinie, wciąż pozostaje niewyjaśniony.

W piątek (10 lipca) na cmentarzu komunalnym w Wadowicach odbędzie się msza żałobna za duszę tragicznie zmarłych kobiet. Wcześniej zostanie odmówiony różaniec w ich intencji. Mama, córka i 8–dniowa wnuczka zostały zamordowane w makabryczny sposób. Zginęły niespodziewanie z rąk najbliższej im osoby. Do zbrodni doszło 3 lipca w Skawinie.

Zaniepokojony brakiem kontaktu z żoną i córką dziadek zawiadomił policjantów. Ci wraz ze strażakami weszli do mieszkania i ujawnili w nim ciała całej rodziny: 27–latki Gabrieli, jej męża Mateusza oraz córeczki, która urodziła się 8 dni wcześniej a także ciało 56–letniej babci Zofii. Cała rodzina cieszyła się z narodzin pierwszej córki, a teściowa przyjechała by pomóc w opiece na nią. Prokuratorzy nie mają już wątpliwości w jaki sposób rodzina zginęła. Zabójcą, jak ustalili, okazał się Mateusz G. ( † 35 l.) mąż Gabrysi, zięć Zofii i ojciec 8–dniowej Luizy. Do dziś tajemnicą pozostaje motyw jego działania.

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Teraz rodzina kobiet odcięła się nawet od jego nazwiska publikując klepsydrę Gabrieli pod jej panieńskim nazwiskiem, podobnie mała Luiza nie została podpisana nazwiskiem ojca, z którego ręki zginęła, a rodowym nazwiskiem swojej mamy.Mateusz G. († 35 l.) zostanie pochowany osobno.

Gdzie szukać pomocy?

Przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie powinniśmy się wstydzić, prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00);

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży numer 116-111 (całodobowo, 7 dni w tygodniu

wyniki sekcji zwłok rodziny ze Skawiny