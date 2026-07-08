W piątek, 3 lipca, w jednym z mieszkań w Skawinie odkryto ciała czterech osób.

Ofiarami są 27-letnia Gabrysia, 35-letni Mateusz, ich 8-dniowa córeczka Luiza oraz 59-letnia matka Gabrysi, Zofia P.

Tragedia wstrząsnęła całą Polską i wywołała falę komentarzy.

Zbrodnia w Skawinie. W mieszkaniu zostały znalezione ciała czterech osób

Wstrząsające wieści napłynęły w piątek, 3 lipca, ze Skawiny, niewielkiej miejscowości pod Krakowem. W jednym z mieszkań odkryto cztery ciała. Wśród ofiar znalazło się młode małżeństwo – 27-letnia Gabrysia i 35-letni Mateusz, ich maleńka, zaledwie 8-dniowa córeczka Luiza, a także 59-letnia Zofia P., matka Gabrysi. Widok, który funkcjonariusze zastali na miejscu, wskazywał na brutalną zbrodnię. Drzwi zamknięte od wewnątrz świadczyły o tym, że dramat rozegrał się pomiędzy domownikami.

Ustalenia biegłych są wstrząsające i potwierdzają najgorsze obawy, ujawniając skalę brutalności sprawcy. Na ciele Zofii P., teściowej Mateusza G., ujawniono rozległe obrażenia głowy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, urazy te zostały zadane z dużą siłą, najprawdopodobniej przy użyciu ciężkiego, tępego przedmiotu. Na ciele Gabrieli G., żony Mateusza G., poza podobnymi obrażeniami świadczącymi o pobiciu, biegli odnotowali także liczne rany kłute i cięte. Prawdopodobnie to właśnie teściowa zginęła jako pierwsza, potem Gabriela i Luiza, a na końcu Mateusz G. targnął się na własne życie.

Gabriela i Mateusz uchodzili za zgodne małżeństwo. Zbrodnia wstrząsnęła całą Polską

Tragedia w Skawinie nie tylko poruszyła całą Polską, ale wywołała też falę komentarzy na temat przemocy domowej. Zbrodnia jest tym bardziej szokująca, że Mateusz i Gabriela G. uchodzili za zgodne małżeństwo. Mężczyzna był postrzegany jako pomocny i życzliwy. Miał z niecierpliwością wyczekiwać na narodziny wyczekiwanego dziecka i wziąć urlop, żeby opiekować się maleństwem oraz swoją żoną.

Jak mogło dojść do tak potwornego zdarzenia? To pytanie na razie pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi, okoliczności zbrodni wyjaśnia prokuratura. W swoich komentarzach internauci zwracają uwagę, że przyczyną mogły być problemy natury psychologicznej, które doprowadziły do nagłego wybuchu agresji ze strony sprawcy.

"Przykre jest to że ludzie od razu oceniają ..świat jest piękny ale niestety ludzie niszczą wszystko, większość ludzi...." "Potworna tragedia i dowód na to ,iż nie ma żadnej gwarancji ...co komu siedzi w glowie" "Musiało coś być jakaś frustracja nerwy bo do takiej tragedii z powietrza się nie bierze" "Normalna osoba nie zabije swojej rodziny" "Zaczęło się od Chodzieży i tak w krótkim czasie tyle podobnych scenariuszy"

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Ojciec Mateusza G. zabiera głos po tragedii w Skawinie

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