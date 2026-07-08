Wyniki matur 2026 Kraków. Jak poradzili sobie krakowscy uczniowie?

Wyniki matur Kraków. Ogólna zdawalność w 2026 roku

Z najnowszych danych wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów w Krakowie przystąpiło 9580 osób. Świadectwo dojrzałości uzyskało 8542 zdających. To oznacza, że ogólna zdawalność w Krakowie wyniosła dokładnie 89,16%.

Dla Ciebie, jako kandydata na studia, to bardzo ważny wskaźnik. Tak wysoki odsetek zdanych egzaminów potwierdza dobry poziom przygotowania w krakowskich szkołach średnich. Należy jednak pamiętać, że wysokie wyniki rówieśników oznaczają również silną konkurencję podczas rekrutacji na najpopularniejsze kierunki uczelni wyższych.

Jak wypadły przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym?

Aby w pełni ocenić tegoroczne zmagania, należy przyjrzeć się rezultatom z trzech głównych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym. To one najczęściej stanowią podstawę przy naborze na uczelnie.

Język polski: Do egzaminu przystąpiły 9632 osoby. Zdawalność wyniosła aż 97,14%, a średni uzyskany wynik to 64,84%.

Do egzaminu przystąpiły 9632 osoby. Zdawalność wyniosła aż 97,14%, a średni uzyskany wynik to 64,84%. Matematyka: Z przedmiotem tym zmierzyło się 9621 maturzystów z Krakowa. Zdało go 91,37% osób, uzyskując średni wynik na poziomie 68,28%.

Z przedmiotem tym zmierzyło się 9621 maturzystów z Krakowa. Zdało go 91,37% osób, uzyskując średni wynik na poziomie 68,28%. Język angielski: Jako najchętniej wybierany język obcy, zgromadził 9532 zdających. Zdawalność osiągnęła poziom 97,79%, a średni rezultat to imponujące 85,90%.

Jeśli Twój wynik zbliżony jest do powyższych średnich lub je przekracza, zyskujesz solidną bazę w walce o wymarzony indeks.

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Średnie wyniki z najpopularniejszych przedmiotów rozszerzonych w Krakowie

Oprócz obowiązkowej podstawy, kluczowe dla rekrutacji na wiele prestiżowych kierunków są egzaminy na poziomie rozszerzonym. Poniżej przedstawiono średnie wyniki z najczęściej wybieranych przedmiotów wśród krakowskich uczniów w 2026 roku:

Język angielski (poziom rozszerzony): ok. 76,4% (7351 zdających)

ok. 76,4% (7351 zdających) Język polski (poziom rozszerzony): ok. 51,3% (2136 zdających)

ok. 51,3% (2136 zdających) Matematyka (poziom rozszerzony): ok. 48,4% (4009 zdających)

ok. 48,4% (4009 zdających) Geografia (poziom rozszerzony): ok. 50,4% (1715 zdających)

ok. 50,4% (1715 zdających) Biologia (poziom rozszerzony): ok. 49,6% (1895 zdających)

Wiedza o tych średnich pozwala lepiej oszacować własne szanse na dostanie się na studia. Wynik zauważalnie przekraczający krakowską średnią z danego przedmiotu to Twój wielki atut w całym procesie rekrutacyjnym.