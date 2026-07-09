Pogoda dla Krakowa na 10-12 lipca

Weekend 10-12 lipca w Krakowie zapowiada się pod znakiem zmiennej aury. Początek będzie bardzo przyjemny i słoneczny, ale z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się zmieniać, przynosząc więcej chmur i opadów deszczu. Wahania dotyczyć będą również temperatury, która w sobotę spadnie, by w niedzielę osiągnąć najwyższą wartość w całym weekendzie.

Piątek: Słoneczny i spokojny początek weekendu

Piątek, 10 lipca, przywita mieszkańców Krakowa niemal idealną pogodą. Na niebie nie powinno być żadnych chmur, co zapowiada dużo słońca przez cały dzień. To będzie doskonała okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 22 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do przyjemnych 13 stopni. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Sobota: Pierwsza zmiana i lekkie ochłodzenie

Już w sobotę, 11 lipca, aura ulegnie zmianie. Ten dzień będzie najchłodniejszy w całym weekendzie. Temperatura maksymalna w Krakowie wyniesie około 20 stopni, a w nocy spadnie do około 12 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się małe zachmurzenie, a wraz z nim możliwe będą pierwsze, choć niewielkie, opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do około 4 m/s.

Niedziela: Ciepło, ale z deszczem

Niedziela, 12 lipca, przyniesie kolejny zwrot w pogodzie i okaże się dniem pełnym kontrastów. Z jednej strony będzie to najcieplejszy dzień weekendu – słupki rtęci powędrują aż do 24 stopni Celsjusza. Z drugiej jednak strony, właśnie wtedy prognozowane są największe opady. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a suma opadów może być ponad dwukrotnie wyższa niż w sobotę. Temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 13 stopni. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Pogoda w Krakowie będzie sprzyjać różnym formom wypoczynku, choć warto dopasować plany do aury. Piątek, z bezchmurnym niebem i przyjemną temperaturą, to idealny moment na długie spacery, wycieczki rowerowe czy relaks w jednym z miejskich parków. Sobota będzie nieco chłodniejsza i może przynieść przelotny deszcz, dlatego planując aktywności na zewnątrz, warto mieć ze sobą parasol. To może być dobry dzień na zwiedzanie miejsc, które oferują częściowe zadaszenie. Z kolei w niedzielę, mimo najwyższej temperatury, ryzyko opadów będzie największe. Warto więc postawić na miejsca, gdzie w razie deszczu będzie można się szybko schronić, na przykład kawiarniane ogródki z parasolami lub atrakcje zlokalizowane blisko siebie.

Dane pogodowe: OpenWeather