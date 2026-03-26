Mielę na drobny mak i wsypuję do doniczki sansewierii. Liście prężnie idą w górę. Domowy nawóz do sansewierii

Mielę na drobny mak i wsypuję do doniczki sansewierii, a ona rośnie jak szalona

Sansewieria jest znana w Polsce również pod nazwą wężownica lub języki teściowej. To niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych roślin doniczkowych w domach Polaków. Przypominające miecze liście w intensywnie zielonym kolorze, z żółtymi obwódkami lub cętkami przyciągają uwagę i są przepiękną ozdoba każdego pomieszczenia. Do tego pielęgnacja sansewierii jest naprawdę łatwa, więc nie dziwi fakt, że zyskała ona taką popularność. Jednak bywa, że sansewieria mimo największych starań przestaje rosnąć i wypuszczać nowe liście. Wówczas należy to potraktować jako sygnał od rośliny, że potrzebuje ona odżywienia. Wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak zastosowanie nawozu do sansewierii. Dobrym rozwiązaniem będzie domowy nawóz ze skorupek jaj. Ja miele je na drobny mak i wsypuję do doniczki wężownicy.

Domowym nawóz do sansewierii ze skorupek jaj. Jak go przygotować?

Domowy nawóz ze skorupek jaj to idealna odżywka dla osłabionej rośliny. Skorupki są bogate w wapń, który odpowiada za zasadowy odczyn gleby, co preferują sansewierie. Dodatkowo jajka są bogate w siarkę i fluor. Wystarczy po ugotowaniu, skorupki jajek drobno pokruszyć lub najlepiej zmielić na proszek. Następnie odmierz 2 łyżki powstałego proszku ze skorupek i rozsyp go w doniczce wężownicy. Proszek delikatnie wymieszaj z glebą.

Pielęgnacja sansewierii. Jak o nią dbać, aby prężnie rosła?

Jak już wspominałam, pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana. Najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha.

