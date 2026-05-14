Azjatycki sekret zdrowia i szczupłej sylwetki. Ten napój nie zawiera grama kofeiny

W krajach europejskich najczęściej wybieramy czarną herbatę lub kawę, jednak w państwach azjatyckich kultura picia opiera się na zupełnie innym filarze.

Mieszkańcy Dalekiego Wschodu najchętniej sięgają po napar z prażonych ziaren jęczmienia, który ceniony jest za charakterystyczny, orzechowy aromat i całkowity brak substancji pobudzających.

To całkowicie naturalne źródło antyoksydantów, które błyskawicznie gasi pragnienie i skutecznie wspomaga procesy trawienne.

Choć Japonia czy Chiny zazwyczaj kojarzą nam się z popularną matchą i zieloną herbatą, to właśnie napar z prażonego jęczmienia jest tam najpowszechniejszym wyborem. Serwuje się go zarówno na gorąco, jak i w formie mocno schłodzonej, co pozwala cieszyć się jego lekko orzechowym posmakiem o każdej porze roku. W zależności od regionu napój ten nosi różne nazwy. Japończycy określają go mianem mugicha, Koreańczycy piją borichę, natomiast w chińskich restauracjach i domach zamawia się Dàmài Chá.

Napar z prażonego jęczmienia. Dlaczego warto pić ten azjatycki napój?

Azjaci traktują tę miksturę jako doskonały zamiennik klasycznej, czarnej herbaty oraz kawy. Wynika to z faktu, że jęczmienny specyfik jest całkowicie pozbawiony kofeiny. Z powodzeniem mogą go pić najmłodsi, seniorzy i wszystkie osoby unikające stymulantów. Napar świetnie radzi sobie z nawodnieniem organizmu w trakcie upalnego lata, a dodatkowo dostarcza cennych minerałów oraz dobroczynnych przeciwutleniaczy.

Regularne spożywanie tego azjatyckiego eliksiru przynosi wymierne korzyści dla żołądka i jelit. Napój z prażonego jęczmienia aktywnie wspiera metabolizm i niweluje nieprzyjemne uczucie przejedzenia po obfitych posiłkach. Naukowcy udowodnili również, że zawarty w nim ekstrakt posiada właściwości antybakteryjne, pomagając w walce z drobnoustrojami wywołującymi próchnicę zębów. Dzięki łagodnemu smakowi napar z powodzeniem zastępuje wysokokaloryczne, sztucznie słodzone soki.

Przygotowanie jęczmiennego napoju w domowych warunkach jest banalnie proste. Ten w pełni naturalny i zdrowy nawyk zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników daleko poza granicami Azji, stając się ważnym elementem codziennej diety wielu osób na całym świecie.