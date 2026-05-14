Te rośliny przyciągają szerszenie. Sprawdź, które najlepiej usunąć z ogrodu

KLJU
2026-05-14 13:31

Szerszenie potrafią wzbudzić przerażenie swoimi rozmiarami oraz bolesnymi użądleniami. Szerszenie odgrywają istotną funkcję w środowisku, jednak ich wizyty w pobliżu zabudowań mieszkalnych stanowią realne zagrożenie dla alergików, małych dzieci i zwierząt. Okazuje się, że właściciele domów często sami prowokują te owady do zakładania gniazd, sadząc niewłaściwe gatunki zieleni. Zobacz, z jakich sadzonek zrezygnować, aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych spotkań.

Masz je w swoim ogrodzie? Usuń natychmiast! Są jak magnes na szerszenie

i

Autor: Herwig Winter_Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0_commons.wikimedia.org/ CC0 4.0
  • Wybierając konkretne gatunki roślin na swoją posesję, często bezwiednie zapraszamy szerszenie do osiedlenia się w naszym sąsiedztwie.
  • Głodne owady poszukują mocnych, słodkawych aromatów, a zatem najchętniej zlatują się do krzewów bogatych w nektar i drzew z dojrzewającymi owocami.
  • Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, z jakiej roślinności lepiej zrezygnować oraz dlaczego gnijące spady stanowią dla szerszeni tak ogromną pokusę.

Dobór odpowiednich sadzonek to kluczowy element decydujący o natężeniu ruchu insektów w przydomowej przestrzeni. Przemyślane kompozycje botaniczne pozwalają cieszyć się estetycznym otoczeniem i równocześnie skutecznie hamują zapędy groźnych intruzów. Szczególnie w okresie letnim szerszenie aktywnie przeczesują okolicę w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia, a niektóre okazy zieleni niezwykle im to ułatwiają. Zasadzenie lip, róż i wybranych drzew owocowych generuje dodatkowy problem w postaci inwazji mszyc. Produkowana przez te drobne szkodniki lepka spadź to wyśmienity przysmak dla największych os, a nagromadzenie mniejszych owadów stwarza drapieżnikom doskonałe warunki do polowań.

Polecany artykuł:

Te rośliny skutecznie odstraszą ślimaki. Posadź w ogrodzie, a ominą go szerokim…
Walka modliszki z szerszeniem. Nagranie Wigierskiego Parku Narodowego

Drzewa owocowe i kwitnące krzewy wabią szerszenie

Egzemplarze wydzielające mnóstwo nektaru, soków i mocnych aromatów stanowią dla owadów punkt obowiązkowy podczas żerowania. Szerszenie masowo gromadzą się wokół obrodzonych jabłoni, śliw oraz grusz. Równie chętnie odwiedzają winorośle i wszelkie krzaki obfite w mocno słodkie owoce. Do strefy zwiększonego ryzyka należy zaliczyć także mocno pachnące kwiatostany, dlatego warto zachować ostrożność przy sadzeniu lilaków, jaśminowców i niektórych odmian hortensji. Prawdziwą pułapką na posesji są natomiast fermentujące spady owoców, które po uderzeniu o ziemię uwalniają wyjątkowo nęcącą, słodką woń. Skuteczne powstrzymanie intruzów wymaga zatem systematycznego sprzątania zgniłych owoców, szczelnego zamykania pojemników z odpadami oraz strategicznego planowania nasadzeń z dala od tarasów i stref relaksu.

Pułapka na szerszenie
Galeria zdjęć 9
Quiz. Wiosna w PRL. Pamiętasz, jak wyglądała w tamtych czasach?
Pytanie 1 z 12
Kiedy w PRL-u świętowano 1. dzień wiosny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZERSZENIE