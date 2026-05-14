Wymieszaj po równo 2 składniki i rozsyp w szczeliny w domu. Mrówki znikną na dobre. Sposób na mrówki w domu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-05-14 11:57

Mrówki zawitały do Twojego domu i nie wiesz jak się ich szybko i skutecznie pozbyć? Niestety często okazuje się to walka z wiatrakami, bo jak zablokujemy im dostęp do naszego domu z jednej strony, to mrówki znajdują inną trasę. Dlatego zadziałaj kompleksowo i wymieszaj w równych proporcjach dwa składniki i starannie rozsyp w szczeliny w swoim domu, przez które wchodzą mrówki, a więcej ich nie zobaczysz.

Mrówki w domu

i

Autor: Cherkas / iStock / Plus/ Getty Images
  • Uciążliwe mrówki to problem wielu domów, zwłaszcza wiosną i latem, gdy szukają pożywienia i schronienia w naszych kuchniach.
  • Zamiast silnej chemii, poznaj zaskakująco skuteczne domowe sposoby na zwalczanie inwazji, bazujące na składnikach z twojej kuchni.
  • Odkryj, jak prostymi krokami i jednym tanim produktem pozbędziesz się ich raz na zawsze – sprawdź, który działa najszybciej!

Sposób na mrówki w domu. Jak je skutecznie zwalczyć?

Mrówki w domu to istne utrapienie. Pojawiają się nagle i potrafią być niezwykle uciążliwe, zwłaszcza, gdy zadomowią się w naszych kuchniach i spiżarniach. Te małe stworzenia pojawiają się we wnętrzach najczęściej wiosną i latem, kiedy poszukują chłodu i pożywienia. Mogą wejść przez otwarte drzwi, okno lub nawet małe pęknięcia w konstrukcji budynku. W polskich domach najczęściej możemy spotkać faraonki, gmachówki, hutnice, rudnice, czy amazonki. Kiedy pojawią się u nas, natychmiast szukamy sposobu na pozbycie się mrówek z domu. Oczywiście środków zwalczających owady jest wiele - mogą być one ekologiczne lub chemiczne. Jeśli wolisz unikać używania silnych preparatów chemicznych w walce z owadami w mieszkaniu, to postaw na domowe sposoby na zwalczenie mrówek, takie jak soda oczyszczona i cynamon. W połączeniu tworzą odstraszającą barierę dla tych owadów. 

Wymieszaj po równo 2 składniki i rozsyp w szczeliny w domu. Mrówki znikną na dobre

Jeśli chcesz skutecznie zwalczysz mówki w domu, to najpierw pozbądź się chodzących owadów, na przykład wciągając je odkurzaczem. Oczywiście od razu potem wyrzuć worek z urządzenia. Następnie umyj  miejsce gdzie mrówki się znajdowały. Owady te zostawiają feromony, które są sygnałem dla kolejnych osobników. Możesz w tym celu użyć wody z octem w proporcjach 1:1. Ocet usunie zapach jaki te owady pozostawiają wytyczając szlaki wędrówki dla swoich kompanów. Kiedy miejsce wyschnie wymieszaj sodę oczyszczoną z cynamonem w takich samych proporcjach i rozsyp mieszankę w miejscach, przez które mrówki wchodzą do Twojego domu. Postaraj się za pomocą pędzelka staranie wypełnić proszkiem każdą szczelinę, aby utrudnić owadom przedostanie się do wnętrz.

Domowe metody na pozbycie się mrówek

Oprócz wyżej opisanego sposobu, mrówki nie lubią także zapachu: tymianku, piołunu, lawendy, cytryny, czosnku i pietruszki. Można postawić te warzywa i zioła w swojej kuchni. Z kolei jeśli mrówek w Twoim domu są spore kolonie to pomyśl nad trutką. Wówczas wykorzystaj ten domowy sposób, który pomoże pozbyć się mrówek z domu. Chodzi o proszek do pieczenia. Należy rozsypać je w miejscu, w którym mrówki licznie występują. Dobrze sprawdza się jego wykorzystanie w szafkach z żywnością, w których te owady się zagnieździły. Jak działa proszek do pieczenia na mrówki? Otóż kiedy łakome owady je zjedzą, po prostu giną.

Polecany artykuł:

Muszki w doniczkach to zgroza. Od razu zalej wrzątkiem, a gdy ostygnie podlej r…
Gdzie wyjechać na wakacje 2026, aby było bezpiecznie?
Galeria zdjęć 13
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Kret, nornice i inne szkodniki ogrodowe: jak je wypłoszyć?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOM
MRÓWKI