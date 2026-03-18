Rozsyp w każdym kącie kuchni. Zwalczy mrówki faraonki z domu równie skutecznie co chemiczny oprysk. Sposób na mrówki faraonki

Mrówki faraona to uciążliwe szkodniki, które szybko się rozmnażają i są trudne do wytępienia ze względu na złożoną strukturę kolonii.

Przenoszą bakterie i mogą uszkadzać sprzęty, dlatego szybka reakcja jest kluczowa.

Ziemia okrzemkowa i sok z cytryny to naturalne i skuteczne metody walki z faraonkami.

Chcesz poznać szczegóły tych domowych sposobów i raz na zawsze pozbyć się problemu?

Mrówki faraona w domu. Jak się ich pozbyć?

Mrówki faraona (Monomorium pharaonis) to jeden z najbardziej uciążliwych gatunków mrówek, które mogą zadomowić się w ludzkich mieszkaniach i budynkach. Są małe, żółto-brązowe i bardzo trudne do wytępienia ze względu na swoje specyficzne zachowania i strukturę społeczną. Ze względu na fakt, że rozmnażają się bardzo szybko, a ich królowe składając codziennie dziesiątki jaj, są owadami, których bardzo ciężko się pozbyć z mieszkania. Najczęściej zakładają gniazda w ciepłych, wilgotnych i trudno dostępnych miejscach, np. w szczelinach ścian, pod podłogami, za listwami przypodłogowymi, w izolacji, za kafelkami, w sprzętach AGD, a nawet w książkach. Są wszystkożerne, ale preferują pokarmy bogate w białko i cukry. Zjadają resztki jedzenia, mięso, słodycze, a nawet papier czy tkaniny. Co gorsze jedna kolonia może mieć wiele królowych i wiele gniazd, które są ze sobą połączone. To sprawia, że mrówki faraonki są tak trudne do zwalczenia – zniszczenie jednego gniazda nie rozwiązuje problemu. Często wydaje nam się, że jedynym słusznym działaniem w zwalczaniu faraonek z domu jest zastosowanie silnej chemii lub wezwanie profesjonalnej firmy zajmującej się dezynsekcją. Wcześniej jednak warto wypróbować domowy sposób na mrówki faraonki, który jest bezpieczny i może okazać się strzałem w dziesiątkę w zwalczaniu owadów.

Rozsyp w kuchni. Zwalczy mrówki faraonki z domu

Mrówki faraonki to problem, którego trzeba się możliwie jak najszybciej pozbyć. Przede wszystkim przenoszą bakterie i zarazki z zanieczyszczonych miejsc (np. koszy na śmieci, kanalizacji) na żywność, co może prowadzić do zatruć pokarmowych. Mogą też przegryzać izolację kabli elektrycznych, uszkadzając sprzęty. Dlatego warto zastosować trutki na mrówki w domu, które stopniowo będą wyniszczać całe kolonie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwalczenie faraonek z domu jest ziemia okrzemkowa. Jest to naturalny środek, który działa na mrówki mechanicznie, uszkadzając ich pancerze. Po prostu rozsyp ją w szczelinach i wzdłuż szlaków mrówek.

Domowy sposób na faraonki w domu

Naturalnym i skutecznym sposobem na pozbycie się mrówek z domu jest sok z cytryny. Te małe owady wprost nie znoszą zapachu cytryny, więc działa ona jako naturalny odstraszacz. Jak pozbyć się mrówek z domu przy pomocy soku z cytryny? Wyciśnij sok z cytryny do miseczki. Możesz użyć czystego soku z cytryny lub rozcieńczyć go wodą w proporcji 1:1. Przelej sok z cytryny do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim ścieżki mrówek, miejsca, gdzie wchodzą do domu (np. okolice okien, drzwi, szczeliny) oraz wszelkie inne obszary, gdzie zauważasz mrówki. Taki zabieg powtarzaj codziennie lub co kilka dni, aż mrówki znikną.

7