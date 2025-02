Rozsyp w kuchni proszek, a nigdy więcej nie zobaczysz mrówek w domu. Działa na insekty jak trutka. Sposób na mrówki w domu

Rozsyp w kuchni proszek, a nigdy więcej nie zobaczysz mrówek w domu

Mrówki w domu to wcale nie jest rzadki widok. Te małe stworzenia mogą wejść przez otwarte drzwi, okno lub nawet małe pęknięcia w konstrukcji budynku. Kiedy pojawią się u nas, natychmiast szukamy sposobu na pozbycie się mrówek z domu. W polskich domach najczęściej możemy spotkać faraonki, gmachówki, hutnice, rudnice, czy amazonki. Środków zwalczających owady jest wiele - mogą być one ekologiczne lub chemiczne. Jeśli wolisz unikać używania silnych preparatów chemicznych w walce z owadami w mieszkaniu, to postaw na ekologiczne sposoby na pozbycie się mrówek z domu. Istnieje kilka skutecznych i do tego naturalnych środków na mrówki. Jeden z nich polega na wykorzystaniu sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Należy rozsypać je w miejscu, w którym mrówki licznie występują. Dobrze sprawdza się jego wykorzystanie w szafkach z żywnością, w których te owady się zagnieździły. Jak działa proszek do pieczenia czy soda na mrówki? Otóż kiedy łakome owady je zjedzą, po prostu giną i już nigdy więcej nie zobaczysz wycieczek mrówek w swojej kuchni.

Domowe sposoby na mrówki w domu

Oprócz wyżej opisanej metody na pozbycie się mrówek z domu, istnieje jeszcze kilka skutecznych sposobów. Przede wszystkim warto wiedzieć, że są zapachy, które odstarszają mrówki. Te małe insekty wprost nie znoszą zapachu: tymianku, piołunu, lawendy, mięty, czosnku i pietruszki. Dlatego powinno się postawić te warzywa i zioła w swojej kuchni. Ostry zapach octu również odstrasza mrówki. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcji 2:1 i spryskaj nim miejsca, w których się pojawiają.

