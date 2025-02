Gdy zaczynam pierwsze prace w ogrodzie zabieram z kuchni to. Odstrasza ślimaki i sprawia, że już nie nawracają. Sposób na pozbycie się ślimaków z ogrodu

Czy ślimaki to szkodniki?

Natura to powiązany ze sobą cykl tysięcy stworzeń oraz roślin. Wszystko jest potrzebne i ma swoje ważne zadanie w ekosystemie. Jeżeli chcesz, aby w Twoim ogrodzie zakwitały kwiaty i owocowały krzewy oraz drzewa to masz świadomość, że potrzebne są do tego owady i inne żyjątka. Pszczoły bez wątpienia uchodzą na pożądane. Nieco inaczej jest ze ślimakami. To najpopularniejsze wśród mięczaków, które często traktowane są jako szkodniki. To nie do końca prawda. Ślimaki, jak wiele innych stworze, są potrzebne w ekosystemie. Żywią się one między innymi martwymi owadami oraz zgniłymi i zepsutymi roślinami. Gdy ślimaki pojawiają się w naszym ogrodzie to zdecydowanie traktowane są jako szkodniki. Często niszczą uprawy - zjadają liście roślin i sprawiają, że te mogą zacząć obumierać.

Nie pozwól ślimakom dostać się do roślin w ogrodzie. Domowy sposób na ślimaki

Ślimaki bardzo trudno jest całkowicie wytępić. Żerują na różnych roślinach. Robią to w nocy i o poranku. W ostatnich latach ślimaki stały się poważnym problemem i wiele osób szuka skutecznych sposobów pozbycie się ich z ogrodu. W przypadku ślimaków najlepiej jest zastosować fizyczne zapory, które sprawią, że szkodniki nie przedostaną się do grządek z roślinami. W ten sposób zabezpieczysz rośliny przed atakiem. Ślimaki nie lubią przedmiotów o ostrych krawędziach i raczej się po nich nie wspinają. Jednym z najczęściej polecanych sposobów na ślimaki są skorupki po jajkach. Wystarczy je porządnie rozgnieść i rozsypać wokół grządek. Ślimaki nie lubią także ostrych i drażniących zapachów. Unikają czosnku, cebuli oraz majeranku. Takie rośliny możesz posadzić wzdłuż rabatek. Będą one stanowiły naturalną zaporę odstraszającą ślimaki.

