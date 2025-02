Gdy w kalendarzu wybije ta data zaczynam tym podlewać róże. Odżywczy napój za 5 zł zagęści krzew i sprawi, że róże obsypią kaskadami kwiatów. Domowa odżywka do róży

Raz w miesiącu podsypuję tym zamiokulkasa. On w podziękowaniu rośnie jak na drożdżach, a liście stają się ciemnozielone. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Przygotowania do wiosny w ogrodzie rozpoczyna się od zdejmowania zimowych okryć z krzewów. W przypadku róży na zimę krzew przykrywa się kopczykami z ziemi oraz torfu. Zdaniem wielu ogrodników taki sposób chroni rośliny przed wiatrem i mrozami o wiele lepiej niż agrowłóknina. Koniec lutego i początek marca to czas, gdy powoli zdejmuje się zimowe okrycia. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać pogodę. Okrycia zdejmuj wówczas, gdy przez co najmniej kilka dni prognozowana jest pogoda na plusie i nie ma nocnych mrozów. Kolejnym zabiegiem przygotowującym róże do wiosny jest ich cięcie. Zanim roślina wejdzie w okres wegetacji warto pozbyć się starych i suchych pędów. Bardzo ważne jest, aby przycinać krzew jeszcze w stanie spoczynku, czyli przed wypuszczeniem pierwszych pąków.

Kiedy nawozić róże na wiosnę?

Pierwsze nawożenie w sezonie odbywa się na przełomie marca oraz kwietnia. Wyjątkiem są krzewy róż sadzone na wiosnę - wtedy nawożenie powinno nastąpić dopiero po okresie kwitnienia. Wiosną dobrze jest stosować nawozy o przedłużonym czasie działania, które wzmocnią procesy kwitnienia. Wybierz nawozy bogate w azot, fosfor oraz potas. Te składniki stymulują krzewy do wzrostu oraz wzmacniają cały układ rośliny. W efekcie róże kwitną dłużej i bujniej. Początek wiosny to również dobry czas na ochronne opryski. Róże narażone są na ataki szkodników. Szczególną uwagę należy zwrócić na mszyce, które bardzo często pojawiają się na krzewach róży. Pojawić się mogą także choroby grzybowe takie jak: szara pleśń oraz czarna plamistość.

Świetnym sposobem na dodatkowe odżywienie róży są domowe odżywki. Jednym z nich jest podlewanie róży mlekiem. Niewiele osób zdaje sobie sprawię, że krowie mleko może być bardzo przydatne w ogrodzie. Sprawdza się do nawożenia pomidorów, ogórków oraz właśnie róży. Co ważne, mleko to naturalny preparat chroniący przed chorobami grzybowymi roślin. Działa antyseptycznie i antybakteryjnie. Odstrasza szkodniki. Mleko może okazać się skutecznym orężem w walce z mszycami. Oprysk z mleka tworzy bowiem cienką warstwę na liściach, przez co utrudnia żerowanie szkodnikom. Dodatkowo mleko bogate jest w wapń oraz fosfor, dzięki czemu wspiera procesy kwitnienia oraz wzmacnia całą roślinę.

Jak przygotować odżywkę do róży z mleka?

Do nawożenia roślin najlepiej sprawdzi się mleko pełnotłuste. Zawiera ono bowiem najwięcej mikroelementów i składników odżywczych. Aby przygotować odżywkę z mleka musisz wymieszać je w wodą w proporcjach 1:10. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj róże raz na dwa tygodnie.

