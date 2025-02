Posadź to w ogrodzie zamiast hortensji. Latem Twój ogród zamieni się w azjatycki kwietnik. Ten krzew jest łatwiejszy w uprawie od hortensji. Rośliny na lato

Wlewam 0,5 szklanki tego roztworu do marniejącej draceny. Liście natychmiastowo się podnoszą, a roślina odzyskuje wigor. Domowa odżywka do draceny

Posadź to w ogrodzie zamiast hortensji. Zakochasz się w tych kwiatach

W ogrodzie warto sadzić nie tylko hortensje. Równie dobrze sprawdzą się krzewy róży oraz rododendrony. Mniej popularnym, ale równie efektownym, krzewem ozdobnym jest forsycja. To przepiękny krzew ozdobny, który jest bardzo łatwy w uprawie. Zaczyna kwitnąć już na przełomie marca oraz kwietnia. Jest jednym z pierwszym krzewów ozdobnych, który obsypuje kwiatami. Co ciekawe, uznawana jest za krzew, który świetnie przyciąga motyle do ogrodu. Forsycje dobrze znoszą trudne warunki atmosferyczne i są odporne na mrozy. Naturalnie krzew ten pochodzi z Azji, jednak także w naszej szerokości geograficznej radzi sobie bardzo dobrze. Kwiaty forsycji są bardzo charakterystyczne i kojarzą się z wiosną. Są one niewielkiej wielkości oraz żółte. W okresie kwitnienia całe krzewy pokrywają się dywanem z kwiatów.

Jak uprawiać forsycje w ogrodzie?

Warto wiedzieć, że forsycje kwitną na ubiegłorocznych pędach. Powinno zatem unikać się cięcia pędów na jesień. Zabieg przycinania powinno przeprowadzać się wiosną, zaraz po tym, jak krzew przekwitnie, a zanim rozwiną się na nim liście. Przycinanie zaczynamy od usunięcia martwych i starych pędów. W kolejnym etapie usuwane są pędy, które za bardzo zagęszczają krzew i utrudniają przepływ promieni słonecznych. Cięcie pędów forsycji powinno się odbywać na zasadzie skrócenia ok. 30 proc. ich długości. Forsycje dobrze znoszą czasowe problemy z podlewaniem. Starsze krzewy nie wymagają regularnego podlewania. Warto nawadniać w okresach suszy. Forsycje można dodatkowo nawozić. Świetnie sprawdzą się w tym celu nawozy do krzewów ozdobnych. Warto wiedzieć, że w przypadku forsycji nie za bardzo sprawdzą się domowe odżywki, które często polecane są w uprawie hortensji. Nawozy z fusów po kawie lub ze skórek po bananach lekko zakwaszają glebę, a forsycje najlepiej rosną w ziemi o lekko obojętnym odczynie. Nawożenie forsycji powinno odbywać się dwa razy do roku.

