Zrób to z grudnikiem, a zakwitnie drugi raz jeszcze w marcu. Czarna woda sprawi, że marniejący grudnik się podniesie, a na łodygach pojawią się pąki. Odżywka do grudnika wspomagająca kwitnienie

Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby w aucie, a po chwili ruszam w drogę. Oblodzenie znika w 5 sekund. Domowy płyn do rozmrażana szyb w samochodzie

Co zrobić, aby grudnik kwitł dwa razy do roku?

Nie tylko na Boże Narodzenie. Grudnik odpowiednio pielęgnowany może kwitnąć dwa razy do roku. Pierwsze (częściej występujące) kwitnienie ma miejsce na przełomie listopada oraz grudnia, a drugie na początku wiosny. Aby jednak grudnik zakwitł drugi raz muszą być spełnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim kwiat po pierwszym, zimowym kwitnieniu potrzebuje czas na regenerację oraz odpoczynek. W tym czasie należy całkowicie zrezygnować z nawożenia, a także ograniczyć podlewanie. Pamiętaj jednak, że grudnik to roślina z lasów tropikalnych. Potrzebuje regularnej dawk dowy, a także zraszania jej liści. jest to szczególnie ważne w sezonie grzewczym, gdy w pomieszczeniach panuje suche powietrze. Po kilku tygodniach można rozpocząć nawożenie, aby roślina była gotowa do procesów kwitnienia. Pamiętaj, że grudnika nie należy przestawiać jeżeli już zawiązały się na pędach pąki. W innym przypadku mogą one odpaść i grudnik nie zakwitnie. Aby przygotować roślinę do drugiego kwitnienia należy zadbać o dostęp do potrzebnych substancji odżywczych. Kwiaty doniczkowe maja ograniczony dostęp to witamin i minerałów z ziemi. Warto je zatem dostarczać od zewnętrza.

Podlewaj tym grudnik, a zakwitnie jeszcze w marcu. Sposób na kwitnienia grudnika

Do podlewania grudnika wczesną wiosną rewelacyjnie sprawdzi się domowe odżywka z dodatkiem węgla aktywnego. To świetny sposób, aby szybko dostarczyć roślinie sporą dawkę potrzebnych jej substancji odżywczych. Jedną tabletkę węgla aktywnego rozpuść w 0,5 litra wody (najlepiej odstanej) i tym podlewaj grudnik. Odżywkę tę należy stosować przed okresem kwitnienia. Węgiel aktywny świetnie wpływa na jakość ziemi oraz szybko poprawia kondycję kwiatów doniczkowych. Bardzo korzystnie wpływa również na system korzeniowy oraz poprawia procesy kwitnienia. Domową odżywkę z węgla aktywnego możesz stosować także do storczyków.

Autor: