Zawsze w maju wrzucam nasiona ogórków do tego i czekam. Dzięki temu zabiegowi ogórki kiełkują dwa razy szybciej niż nomralnie. Sposób na przyspieszenie wzrostu ogórków

Karolina Piątkowska
2026-05-03 9:26

Czy istnieje metoda na przyspieszenie kiełkowania ogórków? Okazuje się, że jest to możliwe i zaskakująco proste. Istnieje łatwy zabieg, sprawdzony przez doświadczonych rolników, który pozwala na dwukrotne skrócenie czasu potrzebnego nasionom ogórków do wykiełkowania. Aby osiągnąć ten efekt, nie są wymagane żadne skomplikowane ulepszacze czy dostępne w sklepach płynne nawozy. Wystarczy zastosować go przed zasadzeniem ogórków, by te wzeszły już w ciągu 48 godzin. To skuteczny sposób na szybsze rozpoczęcie wzrostu ogórków.

Sadzonki ogórków

Autor: Shutterstock

Jak przyspieszyć wzrost sadzonek ogórków? W ten sposób wzejdą w 2 dni

Zanim posadzisz ogórki do gruntu to warto zasiać w rozsadzie. W ten sposób w warunkach domowych zaczną kiełkować i gdy będą już niewielkimi sadzonkami będzie można sadzić je do gruntu. Uprawa sadzonek ogórków w doniczce przed przeniesieniem ich do ogrodu chroni delikatne roślinki przed zmianami pogodowych. Sadzonki ogórków w rozsadzie w domu wzrastają w wyższej temperaturze i nie są narażone na majowe przymrozki. Dopiero, gdy temperatury się uregulują i będzie stale ciepło możesz posadzić ogórki do gruntu.

Sadzenie ogórków z nasion nie jest trudne. Są nawet sposoby, które przyspieszają ich wzrost. Metoda moczenia nasion ogórków znana jest od lat, a profesjonalni ogrodnicy i rolnicy często ja praktykują. Zanim zaczniesz sadzić nasiona ogórków do doniczek to przez 1 dobę namaczaj je w ciepłej w wodzie. W ten sposób woda zmiękczy nasiona i dobrze nawilży twardą łupinę. To z kolei pozwoli na szybsze rozpoczęcie procesów metabolicznych niezbędnych do prawidłowego kiełkowania. Sadzonki z namoczonych wcześniej roślin średnio wzrastają 2 razy szybciej. Eksperci wskazują, że nienamaczane nasiona kiełkują około 2 tygodni, a te namaczane już po tygodniu. Niektórzy twierdzą, że pierwsze liście z nasion pojawiły się nawet 48 godzin po posadzeniu. Aby ogórki prawidłowo wzrastały potrzebna jest także optymalna temperatura. Najlepiej trzymać je w pomieszczeniu z temperaturą na poziomie około 22 stopni. Sadzenie ogórków do gruntu najlepiej jest przeprowadzić między drugą połową maja, a pierwszymi tygodniami czerwca.

Nawożenie ogórków mlekiem

Odżywianie ogórków mlekiem to jeden z najstarszych i najpopularniejszych sposobów. Sięgał po niego mój dziadek, a jego ogórki zawsze smakowały wybornie. Mleko dostarczy sadzonkom wapń oraz inne składniki, które bezpośrednio wpływają na ilość oraz jakość plonów. Dodatkowo mleko stanowi skuteczną barierę przed chorobami grzybowymi oraz atakami insektów. Mleko do nawożenia ogórków możesz wykorzystać na dwa sposoby - podlewać sadzonki przy gruncie lub zastosować jako oprysk. Aby przygotować odżywkę do ogórków wystarczy, że wymieszasz chude mleko z wodą w proporcjach 1:10, czyli 1 li mleka na 10 l wody. Całość wystarczy dokładnie wymieszać i gotowe. W sezonie podlewam ogórki odżywką z mleka raz w miesiącu.

