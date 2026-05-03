Greccy hydraulicy zalecają wrzucić do zatkanego obpływu. Oni wiedzą, co mówią. Wymieszaj te dwa proszki poczekaj, aż zacznie bulgotać. Jak odetkać zatkany odpływ?

Zatkany odpływ to częsty problem, wynikający z resztek jedzenia, tłuszczu lub włosów, który może prowadzić do poważniejszych usterek.

Poznaj sprawdzony grecki sposób na udrożnienie odpływu w kilka minut, wykorzystując sodę oczyszczoną i sól kuchenną.

Dowiedz się, jak prosta profilaktyka i domowe sposoby mogą uchronić Cię przed kosztownymi wizytami hydraulika i nieprzyjemnymi zapachami.

Jak odetkać zatkany odpływ w zlewie?

Przyznać się, komu nigdy nie zatkał się odpływ w zlewie lub wannie? Jest to jeden z najczęściej pojawiających się problemów hydraulicznych. Woda w zlewie zaczyna spływać coraz wolniej, aż w końcu całkowicie przestaje. Powodem takiego stanu rzeczy jest zatkany odpływ, rury bądź sam syfon. Najczęściej odpływ zatyka się z powodu wrzucania do zlewu nieodpowiednich rzeczy. Są to nierozpuszczalne w wodzie resztki jedzenia, gorący olej, czy w przypadku opływu łazienkowego, włosy. Może również zdarzyć się, że woda będzie wpływać coraz wolniej z powodu przeciążenia oraz starej instalacji. W takim przypadki niezbędna będzie kontrola specjalisty.

Mało osób pamięta również, że o opływ należy dbać, Warto go regularnie czyścić, aby w rurach nie osiadały różnego rodzaju złogi. Do prewencyjnego czyszczenia odpływu w zlewie możesz wykorzystać zwykły ocet. Do opływu nalej około 0,5 litra gorącej wody, zalej kilkoma szklankami octu, a następnie znów wlej gorącą wodą. Opcjonalnie możesz również raz na jakiś czas użyć kupnego kreta.

Sposób od greckich hydraulików na zatkany odpływ w zlewie. Usuwa złogi w kilka minut

Grecy są mistrzami radzenia sobie ze starami i małymi opływami, które często się zatykają. Od nich nauczyłam się błyskawicznego sposobu radzenia sobie z zatkanym odpływem w zlewie. Działa on na niewielki złogi, gdy woda przestaje swobodnie spływać. Wystarczy, że do opływu wlejesz 0,5 litra gorącej wody, następnie wsypiesz 5 czubatych łyżek sody oczyszczonej oraz 5 czubatych łyżek solu kuchennej. Odczekaj kilka minut, a następnie ponownie zalej wszystko gorącą wodą. Aby działanie sody i soli było jeszcze lepsze możesz przykryć odpływ gazą lub bawełnianą ściereczką. Soda oczyszczona rewelacyjnie usuwa zatory oraz pomaga rozpuszczać resztki żywności. Z kolei sól kuchenna niweluje tłuste osady, a także działa jak naturalny środek czyszczący.

Co robić, aby odpływ w zlewie się nie zatykał?

Dbanie o odpływ w zlewie to klucz do uniknięcia nieprzyjemnych zapachów i kosztownych napraw hydraulicznych. Regularne czyszczenie jest absolutną podstawą. Warto również pamiętać o profilaktyce. Zawsze przed umyciem naczyń usuwaj z nich resztki jedzenia i nie wylewaj do zlewu tłuszczu ani oleju po smażeniu – poczekaj, aż ostygnie i wyrzuć go do kosza na śmieci. Używanie sitka w odpływie to prosty, ale niezwykle skuteczny sposób na zatrzymanie większych cząstek, które mogłyby spowodować zator. Jeśli mimo wszystko pojawi się problem z wolno spływającą wodą, możesz spróbować użyć przepychacza do rur. Pamiętaj jednak, aby robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić instalacji. W przypadku poważniejszych zatorów, które nie ustępują po domowych metodach, zawsze lepiej wezwać hydraulika, niż ryzykować uszkodzenie rur chemicznymi środkami udrażniającymi, które mogą być bardzo agresywne.

