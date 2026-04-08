Wymieszaj z gorącą wodą i wlej do zatkanego odpływu. Magiczny patent, który udrożni rury bez żrącej chemii i wzywania hydraulika. Tego sposobu nauczył mnie chemik w ogólniaka

Zatkany odpływ w zlewie to częsty problem, wynikający z resztek jedzenia czy wylewania gorącego oleju.

Gdy woda zaczyna wolniej spływać, nie musisz od razu sięgać po silną chemię – istnieją skuteczne domowe sposoby.

Rozpuść tabletkę do zmywarki i pół szklanki soli w gorącej wodzie, wlej do odpływu i po kilkunastu minutach zalej ponownie wrzątkiem.

Wymieszaj z wrzątkiem i zalej zatkany odpływ w zlewie. Udrożnia rury bez ryzyka ich uszkodzenia

Odpływ w zlewie jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju zatory. Często wystarczy chwila nieuwagi i już odpływ się zatyka, a woda przestaje spływać. Wąski odpływ oraz rury sprawiają, że nawet niewielkie resztki jedzenia mogą spowodować poważny problem. Pamiętaj, zlew to nie śmietnik i nie powinny tam trafiać nawet organiczne odpady. Cebula, kawałki ziemniaków z zupy czy inne resztki mogą bardzo szybko zatkać odpływ i sprawić, że stanie się on niedrożny. Szczególnie niebezpieczny jest gorący olej. Nigdy nie wylewaj go do zlewu. Może on spowodować poważne szkody, z uszkodzeniem rur na czele.

Jeżeli zauważyłaś, że woda w zlewie wolniej spływa to znak, że odpływ zaczyna się przytykać. W takiej sytuacji nie trzeba od razu sięgać po żrące, chemiczne środki. Domowe metody powinny sobie bez problemu poradzić z niewielkim zatorem. Zagotuj wodę, następnie rozpuść w niej 1 tabletkę do zmywarki i dodaj pół szklanki soli kuchennej. Tak przygotowany roztwór wlej do zatkanego odpływu. Uważaj, aby się nie poparzyć. Odczekaj kilkanaście minut i całość zalej ponownie gorącą wodą. Jeżeli zajdzie potrzebna czynność tą powtórz kilkukrotnie. Wrzątek w połączeniu z kapsułką do zmywarki oraz solą kuchenną tworzy mieszankę, które oczyści rury i usunie niewielkie zatory. Metoda to polecana jest, gdy odpływ nie jest całkowicie zatkany, a także jako forma prewencji.

Co zrobić, gdy odpływ w zlewie jest całkowicie zatkany?

W takim przypadku należy sięgnąć po bardziej inwazyjne sposoby. Wśród domowych metod najsilniejszy jest ocet. Najpierw zalej zatkany odpływ wrzącą wodą, a następnie dolej tam pół butelki octu. Odczekaj około godziny i powtórz cały proces. Ocet działa oczyszczająco i usuwa nawet większe zatory. Jeżeli to nie pomoże należy odetkać rury mechanicznie. Możesz zdemontować cały syfon ręcznie i dokładnie do umyć lub zastosować przepychacz.

Przede wszystkim, nie wlewaj silnych środków chemicznych do udrażniania rur, a następnie od razu nie używaj przepychacza. Mieszanie chemikaliów z ruchem przepychacza może spowodować rozpryskiwanie żrących substancji, co jest niezwykle niebezpieczne dla skóry i oczu. Po drugie, nie używaj zbyt dużej siły – energiczne, ale kontrolowane ruchy są bardziej skuteczne niż brutalne szarpanie, które może uszkodzić rury lub sam przepychacz

