Dwie łyżki tego proszku wystarczą, aby odetkać zlew. Zatkany odpływ staje się drożny w kilka minut. Bez octu i bez przepychaczki. Sposób na zatkany odpływ w zlewie

- Zatkany zlew to problem, który często wynika z codziennych nawyków, takich jak wylewanie resztek jedzenia czy oleju.
- Istnieje prosty, domowy sposób na udrożnienie odpływu, wykorzystujący popularny składnik, który działa podobnie do silnych środków chemicznych.
- Poznaj babciny trik, który szybko przywróci drożność Twojego zlewu i zapobiegnie przyszłym zatorom!
Wsyp dwie duże łyżki tego proszku, a odetka zatkany odpływ w zlewie w kilka minut
Bardzo prozaiczne błędy często mogą sprawić wiele problemów. Zatkany odpływ w zlewie to jeden z nich. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to, co robimy może zatkać zlew i sprawić, że woda nie będzie swobodnie spływać. Wiele osób do zlewu wrzuca resztki jedzenia, a nawet rozgrzany olej. To poważny błąd ponieważ właśnie takie zachowanie bezpośrednio przyczynia się do powstawania zatorów. Dodatkowo gorący ocet może niszczyć rury i doprowadzić do bardzo poważnej awarii.
Jeżeli zauważysz, że woda w zlewie wolniej spływa działaj od razu. Jeżeli zbagatelizujesz problem zator zacznie się powiększać i domowe sposoby odtykania mogą okazać się nieskuteczne. Błyskawiczna reakcja uchroni Cię przed koniecznością sięgania po żrące preparaty, a nawet wzywania hydraulika.
Świetnym sposobem na odetkanie zatkanego odpływu w zlewie jest najzwyklejsza sól kuchenna. Z tej metody korzystały nasze babki nim na sklepowych półkach pojawiły się specjalistyczne, chemiczne środki. Używanie soli kuchennej do odetkania zlewu jest proste i działa podobnie jak Kret. Wystarczy, że do odpływu wlejesz 0,5 litra gorącej wody i wsypiesz 2 czubate łyżki soli kuchennej. Następnie należy odczekać kilka minut i ponownie zalać wszystko gorącą wodą. Jeżeli jeden zabieg nie odetka odpływu możesz go ponowić. Sól kuchenna rewelacyjnie oczyszcza rury z zaciekających brudów oraz rozpuszcza tłuszcz. szybko przywraca drożność rur i sprawia, że woda znów spływ bez problemów. Soli kuchennej możesz również używać prezencyjnie, aby na przyszłość zapobiegać zatykaniu się rur.
Sposób na większe awarie. Wlej to do zatkanego odpływu w zlewie
Z zatkanym odpływem w zlewie poradzi sobie nie sól kuchenna. Najpopularniejszym środkiem jest biały ocet. Wystarczy, że wlejesz wrzątek do zlewu, a następnie zalejesz go octem. żrąca formuła octu usunie złogi oraz rozpuści zalegający tłuszcz. Ocet uznawany jest za najskuteczniejszy sposób udrażniania rur, zarówno tych pod zlewem, jak i w muszli klozetowej.