Zatkany zlew to problem, który utrudnia codzienne czynności, ale istnieje prosty i skuteczny domowy sposób na jego udrożnienie.

Poznaj inne domowe triki, takie jak aktywna piana z sody i octu, które pomogą udrożnić zlew bez wzywania hydraulika.

Odkryj, jak zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z prostych składników, które masz w domu!

Wsadź do odpływu i zalej gorącą wodą. Tak go odetkasz domowym sposobem

Zatkany zlew to jedna z najnieprzyjemniejszych historii, jaka może się przytrafić w domu. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Czasem bywa tak, że zatkany zlew bardzo utrudnia codzienne zajęcia, dlatego koniecznie jest natychmiastowe działanie. Oczywiście sposobów na odetkanie zlewu jest kilka - można użyć popularnego środka udrożniającego rury lub po prostu wezwać hydraulika. Jednak w sytuacji, gdy woda po prostu wolnej spływa do odpływu, warto wypróbować pewien domowy sposób na zatkany zlew, który nie tylko usunie z rur złogi, ale tym samym usunie z odpływu brzydki zapach. Potrzebna będzie Ci jedynie tabletka do zmywarki i gorąca woda. Kapsułkę wsadź do odpływu i zalewaj gorącą wodą do momentu, aż całkowicie się rozpuści. Poczekaj pół godziny i ponownie wlej do odpływu 1 litr gorącej wody. Zobaczysz, że zlew będzie odetkany, a z odpływu nie będzie wydobywać się już brzydki zapach.

Domowe sposoby na zatkany zlew. Jak go udrożnić bez pomocy hydraulika?

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i przede wszystkim pieniądze, wypróbuj domowe sposoby na zatkany zlew, które go udrożnią bez pomocy hydraulika i drogich środków chemicznych. Jednym z nich jest stworzenie aktywnej piany czyszczącej, która z łatwością usunie złogi z rur. Po prostu wlej do odpływu płynu do naczyń, wsyp miarkę sody oczyszczonej i dodaj około 50-100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ i otwór przelewowy. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe. Do odetkania odpływu warto zastosować także mieszankę soli i sody oczyszczonej. Wystarczy, że wymieszasz 2 łyżki sody oczyszczonej i 2 łyżki soli kuchennej. Tak przygotowaną miksturę wsyp do zatkanego odpływu i zalej szklanką octu, po czym go zatkaj na 30 minut. Po tym czasie dokładnie wypłucz zlew wodą, a znów będzie drożny.