Wyjmij z portfela 4 zł i pędź do Action po najlepszy płyn do mycia paneli. Podłogi będą lśnić jak diamenty królowej. Mycie paneli

Zwykły mop może zostawić smugi na panelach, ale istnieje tanie i skuteczne rozwiązanie, które zapewni lśniące podłogi.

Sekretem jest płyn, który kupisz w Action za jedyne 4 złote, a do tego usunie brud i odtłuści powierzchnię.

Sprawdź, jak prawidłowo myć panele, by uniknąć zacieków i cieszyć się idealnie czystą podłogą!

Wyjmij z portfela 4 zł i pędź do Action po najlepszy płyn do mycia paneli

Podczas mycie paneli zwykłym mopem może czekać na nas spore rozczarowanie. Zamiast lśniących czystych podłóg uzyskamy matowe powierzchnie z widocznymi smugami i zaciekami. Jak i czym zatem myć panele podłogowe, aby były czyste bez smug? Mycie paneli laminowanych wbrew pozorom to nie lada wyzwanie. Z pewnością zagwarantuje to płyn do mycia paneli laminowanych. Taki, który nie tylko usunie zabrudzenia bez rozmazywania ich po powierzchni, ale też odtłuści podłogę, dzięki czemu będzie lśnić. Dobry płyn do mycia paneli znajdziesz w Action - to po prostu zwykły ocet, który w połączeniu z wodą będzie niezrównany w myciu podłóg. W Action kupisz ocet o zapachu lawendy za 4 złote. Dzięki niemu połogi w domu będą czyste i pachnące.

Mycie paneli octem. Proporcje, aby podłogi były lśniące i czyste

Po pierwsze, zanim zaczniesz myć panele na mokro, wcześniej je odkurz. Następnie przygotuj w wiadrze lub misce około 3 litry ciepłej wody i wlej do niej pół szklanki octu. Wymieszaj i zamocz ściereczkę lub mopa. Następnie wymyj podłogę przygotowanym roztworem. Pamiętaj oczywiście o tym, aby dokładnie wyżymać mopa z nadmiaru wody, aby nie pozostawiał na panelach zacieków i smug. Ważną zasadą mycia paneli bez smug jest robienie tego zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Dzięki temu nie zobaczysz na nich smug i nie będziesz musiał ich polerować na sucho.

Domowy płyn do mycia paneli z laminatu

Do mycia paneli z laminatu warto wykorzystać jeszcze jeden preparat, który większość z nas ma w swoim domu. Chodzi o nabłyszczacz do zmywarek. Ten płyn sprawdzi się w myciu paneli. Do 3 litrów wody wlej około 7 łyżek nabłyszczacza i umyj podłogę. Oczywiście należy pamiętać, aby dokładnie wycisnąć z mopa nadmiar wody. Na koniec dobrze jest wytrzeć podłogi na sucho, aby nie pozostały na nich zacieki z wody.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Ocet w Action za 4 zł