Wyciskam do miski i myję płytki w łazience. Problem ze smugami i zaciekami zniknął. Sposób na mycie płytek 

Zmagasz się z zaciekami i osadem na płytkach łazienkowych? Odkryj proste, domowe metody na ich usunięcie.

Skuteczne sposoby na lśniące płytki bez smug to m.in. tabletka do zmywarki, ocet.

Chcesz poznać sprawdzony przepis na domowy płyn do mycia, który działa lepiej niż sklepowe detergenty? Sprawdź, jak przywrócić blask Twojej łazience!

Domowe sposoby na mycie płytek w łazience. Usuniesz zacieki i smugi

Chyba każdy przyzna, że na płytkach łazienkowych, zwłaszcza w okolicy prysznica lub wanny, bardzo szybko pojawiają się nieestetyczne zacieki z mydła, a nawet osad wapienny. A przecież łazienka to miejsce w domu, które wymaga zachowania higienicznej czystości. I oczywiście można do mycia stosować przeróżne dedykowane detergenty. Jednak jeśli marzysz o lśniących płytkach bez smug, warto wykorzystać domowe sposoby na mycie płytek w łazience, które zapewnią im zarówno czystość, jak i blask. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz. W myciu płytek bez smug niezawodny będzie ocet. Do ciepłej wody wlej szklankę octu i dokładnie wymieszaj. Tym roztworem umyj płytki i wytrzyj je do sucha. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie. Jest jeszcze jeden trik na mycie płytek w łazience, który skutecznie rozprawi się z osadem, a do tego nabłyszczy kafelki.

Mycie płytek w łazience. Wyciskam do wody i myję kafelki

Ja raz w tygodniu przygotowuję domowy płyn do mycia płytek łazienkowych, który u mnie sprawdza się lepiej niż sklepowe detergenty. Do miski wypełnionej 3 litrami letniej wody wyciskam sok z jednej cytryny i dodaję 3 łyżki sody oczyszczonej. Taką mieszanką starannie myję kafelki, spłukuję letnią wodą i wycieram je do sucha bawełnianą ściereczką, aby uniknąć zacieków. Sok z cytryny świetnie radzi sobie z osadem wapiennym, natomiast soda rozpuszcza zacieki z mydła. W efekcie kafelki są lśniące bez smug.