Wyciskam do miski i myję płytki w łazience. Problem ze smugami i zaciekami zniknął. Sposób na mycie płytek 

- Zmagasz się z zaciekami i osadem na płytkach łazienkowych? Odkryj proste, domowe metody na ich usunięcie.
- Skuteczne sposoby na lśniące płytki bez smug to m.in. tabletka do zmywarki, ocet.
- Chcesz poznać sprawdzony przepis na domowy płyn do mycia, który działa lepiej niż sklepowe detergenty? Sprawdź, jak przywrócić blask Twojej łazience!
Domowe sposoby na mycie płytek w łazience. Usuniesz zacieki i smugi
Chyba każdy przyzna, że na płytkach łazienkowych, zwłaszcza w okolicy prysznica lub wanny, bardzo szybko pojawiają się nieestetyczne zacieki z mydła, a nawet osad wapienny. A przecież łazienka to miejsce w domu, które wymaga zachowania higienicznej czystości. I oczywiście można do mycia stosować przeróżne dedykowane detergenty. Jednak jeśli marzysz o lśniących płytkach bez smug, warto wykorzystać domowe sposoby na mycie płytek w łazience, które zapewnią im zarówno czystość, jak i blask. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz. W myciu płytek bez smug niezawodny będzie ocet. Do ciepłej wody wlej szklankę octu i dokładnie wymieszaj. Tym roztworem umyj płytki i wytrzyj je do sucha. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie. Jest jeszcze jeden trik na mycie płytek w łazience, który skutecznie rozprawi się z osadem, a do tego nabłyszczy kafelki.
Mycie płytek w łazience. Wyciskam do wody i myję kafelki
Ja raz w tygodniu przygotowuję domowy płyn do mycia płytek łazienkowych, który u mnie sprawdza się lepiej niż sklepowe detergenty. Do miski wypełnionej 3 litrami letniej wody wyciskam sok z jednej cytryny i dodaję 3 łyżki sody oczyszczonej. Taką mieszanką starannie myję kafelki, spłukuję letnią wodą i wycieram je do sucha bawełnianą ściereczką, aby uniknąć zacieków. Sok z cytryny świetnie radzi sobie z osadem wapiennym, natomiast soda rozpuszcza zacieki z mydła. W efekcie kafelki są lśniące bez smug.