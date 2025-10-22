Wyciskam do miski i myję płytki w łazience. Problem ze smugami i zaciekami zniknął. Sposób na mycie płytek 

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-10-22 12:38

Jak umyć płytki w łazience, aby były bez smug? Tu kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który nie tylko usunie osad z mydła czy zacieki z wody, ale przede wszystkim sprawi, że nie pozostawi on po sobie nieestetycznych smug na powierzchni. Dlatego ja wyciskam do miski z wodą ten składnik i mam domowy płyn do mycia płytek łazienkowych. Dzięki niemu problem ze smugami zniknął raz na zawsze.

Mycie płytek

i

Autor: Shutterstock
  • Zmagasz się z zaciekami i osadem na płytkach łazienkowych? Odkryj proste, domowe metody na ich usunięcie.
  • Skuteczne sposoby na lśniące płytki bez smug to m.in. tabletka do zmywarki, ocet.
  • Chcesz poznać sprawdzony przepis na domowy płyn do mycia, który działa lepiej niż sklepowe detergenty? Sprawdź, jak przywrócić blask Twojej łazience!

Domowe sposoby na mycie płytek w łazience. Usuniesz zacieki i smugi

Chyba każdy przyzna, że na płytkach łazienkowych, zwłaszcza w okolicy prysznica lub wanny, bardzo szybko pojawiają się nieestetyczne zacieki z mydła, a nawet osad wapienny. A przecież łazienka to miejsce w domu, które wymaga zachowania higienicznej czystości. I oczywiście można do mycia stosować przeróżne dedykowane detergenty. Jednak jeśli marzysz o lśniących płytkach bez smug, warto wykorzystać domowe sposoby na mycie płytek w łazience, które zapewnią im zarówno czystość, jak i blask. Jeśli na płytkach widoczny jest spory osad, to warto wykorzystać do mycia tabletkę do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i przetrzeć kafelki. Dla wzmocnienia efektu, na koniec warto zastosować nabłyszczacz do zmywarek - przemyj nim płytki i osusz. W myciu płytek bez smug niezawodny będzie ocet. Do ciepłej wody wlej szklankę octu i dokładnie wymieszaj. Tym roztworem umyj płytki i wytrzyj je do sucha. Ocet nie tylko świetnie radzi sobie z zaciekami z mydła czy wody, ale też usunie pleśń i co najważniejsze - zdezynfekuje powierzchnie. Jest jeszcze jeden trik na mycie płytek w łazience, który skutecznie rozprawi się z osadem, a do tego nabłyszczy kafelki.

Mycie płytek w łazience. Wyciskam do wody i myję kafelki

Ja raz w tygodniu przygotowuję domowy płyn do mycia płytek łazienkowych, który u mnie sprawdza się lepiej niż sklepowe detergenty. Do miski wypełnionej 3 litrami letniej wody wyciskam sok z jednej cytryny i dodaję 3 łyżki sody oczyszczonej. Taką mieszanką starannie myję kafelki, spłukuję letnią wodą i wycieram je do sucha bawełnianą ściereczką, aby uniknąć zacieków. Sok z cytryny świetnie radzi sobie z osadem wapiennym, natomiast soda rozpuszcza zacieki z mydła. W efekcie kafelki są lśniące bez smug.

Polecany artykuł:

Znajoma z USA pokazała mi funkcję w zmywarce, która ułatwia mycie naczyń. Odtąd…
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYCIE PŁYTEK