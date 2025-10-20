Mokre naczynia po zmywaniu to problem, który zna każdy użytkownik zmywarki, ale istnieje proste rozwiązanie.

Większość zmywarek posiada ukrytą funkcję, która pozwala pozbyć się wody zalegającej na naczyniach.

Odkryj, jak prosta modyfikacja może zrewolucjonizować suszenie naczyń w Twojej zmywarce!

Nieznana funkcja w zmywarce, która usprawni suszenie naczyń

Z pewnością każdy przyzna, że osoba, która wynalazła zmywarkę jest prawdziwym geniuszem. W końcu nie trzeba spędzać czasu przez zlewem, aby umyć wszystkie zabrudzone naczynia. Teraz wystarczy uruchomić urządzenie, a garnki i talerze myją się same. Jednak bywa, że nawet po zakończonym cyklu zmywania z urządzenia wyjmujemy niedomyte talerze, na kubkach gromadzi się woda, która potem ścieka po pozostałych naczyniach tworząc nieestetyczne zacieki. I cóż wtedy począć? Niestety większość szklanek czy kubków posiada wgłębienia na spodzie, które zbierają brudną wodę ze zmywania. Ta tam zostaje i potem przy ruszeniu szufladą zalewa wszystkie naczynia wewnątrz urządzenia. Choć zapewne każdy posiadacz zmywarki wnikliwie przeczytał jej instrukcję obsługi, to nie każdy wie, że istnieje pewna funkcja, o której producenci nie wspominają, a ułatwi korzystanie z urządzenia. Pokazała mi ją jakiś czas temu znajoma z USA i dzięki tej prostej zmianie moje kubki, szklanki i pozostałe naczynia po wyjęciu ze zmywarki są perfekcyjnie czyste i suche.

Zmień ustawienie górnej szuflady, a zawsze będziesz wyjmować idealnie suche naczynia

Wyjmowanie mokrych naczyń ze zmywarki może uprzykrzyć życie. Wtedy trzeba je dodatkowo przecierać, a to oznacza dodatkową pracę. Wówczas przydatna może się okazać funkcja w zmywarce, która pozwoli pozbyć się zalegającej na naczyniach wody w kilka sekund. Większość urządzeń jest wyposażonych w tę funkcję. Spójrz na boczne części górnej szuflady. Tam powinny znajdować się dodatkowe kółka. Szufladę zmywarki należy ustawić pod kątem, aby woda nie gromadziła się na naczyniach. Jak to zrobić? Wysuń maksymalnie szufladę i unieś ją delikatnie do góry. Kiedy uwolnią się kółka, najedź tymi dolnymi na prowadnice z jednej strony i wsuń. Ustawienie w ten sposób szuflady sprawi, że woda, zamiast osiadać na naczyniach, będzie po nich spływać.