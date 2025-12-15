Wsypuję 4 łyżki i stawiam w salonie. Świąteczny zapach pomarańczy roznosi się po całym mieszkaniu. Zapach do domu na święta

Przygotuj swój dom na Boże Narodzenie, tworząc naturalne odświeżacze powietrza, które wprowadzą świąteczny nastrój.

Wsypuję 4 łyżki i stawiam w salonie. Świąteczny zapach roznosi się po całym mieszkaniu

Wiele osób już teraz powoli rozpoczyna przygotowania do tego najbardziej magicznego czasu w roku, czyli do Bożego Narodzenia. Świąteczne porządki, zakupy prezentów czy składników niezbędnych do przyrządzenia bożonarodzeniowych potraw. Grudzień to miesiąc, gdzie w radiu rozbrzmiewają również świąteczne piosenki i wprawiają nas w ten radosny nastrój. Jeśli Ty również chcesz już poczuć grudniowy zapach pierniczków, pomarańczy i goździków i wprawić się w klimat świątecznych przygotowań, to zadbaj, aby w Twoim mieszkaniu pachniało Bożym Narodzeniem. W tym celu przygotuj naturalny zapach do domu. Polecam prosty odświeżacz, który można wykonać z dwóch składników, a jego aromat szybko rozniesie się po całym mieszkaniu.

Zapach do domu na święta. Jak go przygotować?

Do przygotowania takiego zapachu do domu na święta potrzebujesz pomarańczy i soli himalajskiej. Przekrój pomarańczę na pół i starannie wyciśnij z niej cały miąższ. Do skórki wsyp sól morską z dodatkiem ziół lub olejków eterycznych - tak około 4 czubate łyżki. Taki zapach postaw na półce w salonie, a poczujesz się jak na świątecznej kolacji z rodziną.

Domowe odświeżacze powietrza o zapachu świąt

Jednym z najpopularniejszych odświeżaczy powietrza przygotowanych samodzielnie są pomarańcze nadziewane goździkami. Ten świąteczny odświeżacz powietrza pachnie obłędnie i jest prosty do zrobienia. Potrzebujesz pomarańczy, goździków i wykałaczki. Patyczkiem zrób dziurki w pomarańczy i włóż w nie goździki. Można również przygotować zapach do domu w formie żelowej. Potrzebujesz żelatyny, soli, ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z wodą. Ważne, aby użyć połowę mniej wody, niż zalecane jest na opakowaniu. Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn do silikonowych foremek lub ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Ta własnoręcznie zrobiona galaretka zapachowa utrzymuje aromat nawet do 2 tygodni.