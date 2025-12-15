Wsypuję 4 łyżki i stawiam w salonie. Świąteczny zapach pomarańczy roznosi się po całym mieszkaniu. Zapach do domu na święta

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-15 10:47

Pragniesz, aby w Twoim domu już teraz roznosił się świąteczny zapach? Jeśli chcesz poczuć bożonarodzeniowy klimat, to zamiast kupować gotowe sklepowe odświeżacze, wykonaj naturalny zapach do domu z dosłownie dwóch składników. Taki domowy odświeżacz szybko rozniesie przepiękny świąteczny zapach po całym mieszkaniu. Ja wsypuję cztery łyżki i stawiam w salonie na półce.

Świąteczny zapach do domu

i

Autor: Shutterstock
  • Przygotuj swój dom na Boże Narodzenie, tworząc naturalne odświeżacze powietrza, które wprowadzą świąteczny nastrój.
  • Odkryj prosty sposób na świąteczny zapach z pomarańczy i soli himalajskiej, który szybko wypełni całe mieszkanie.
  • Poznaj inne pomysły na domowe odświeżacze, takie jak pomarańcze z goździkami czy zapachowe galaretki, idealne na świąteczny czas.
  • Chcesz, by w Twoim domu pachniało świętami bez chemicznych odświeżaczy? Sprawdź, jak to zrobić!

Wsypuję 4 łyżki i stawiam w salonie. Świąteczny zapach roznosi się po całym mieszkaniu

Wiele osób już teraz powoli rozpoczyna przygotowania do tego najbardziej magicznego czasu w roku, czyli do Bożego Narodzenia. Świąteczne porządki, zakupy prezentów czy składników niezbędnych do przyrządzenia bożonarodzeniowych potraw. Grudzień to miesiąc, gdzie w radiu rozbrzmiewają również świąteczne piosenki i wprawiają nas w ten radosny nastrój. Jeśli Ty również chcesz już poczuć grudniowy zapach pierniczków, pomarańczy i goździków i wprawić się w klimat świątecznych przygotowań, to zadbaj, aby w Twoim mieszkaniu pachniało Bożym Narodzeniem. W tym celu przygotuj naturalny zapach do domu. Polecam prosty odświeżacz, który można wykonać z dwóch składników, a jego aromat szybko rozniesie się po całym mieszkaniu.

Zapach do domu na święta. Jak go przygotować?

Do przygotowania takiego zapachu do domu na święta potrzebujesz pomarańczy i soli himalajskiej. Przekrój pomarańczę na pół i starannie wyciśnij z niej cały miąższ. Do skórki wsyp sól morską z dodatkiem ziół lub olejków eterycznych - tak około 4 czubate łyżki. Taki zapach postaw na półce w salonie, a poczujesz się jak na świątecznej kolacji z rodziną.

Domowe odświeżacze powietrza o zapachu świąt

Jednym z najpopularniejszych odświeżaczy powietrza przygotowanych samodzielnie są pomarańcze nadziewane goździkami. Ten świąteczny odświeżacz powietrza pachnie obłędnie i jest prosty do zrobienia. Potrzebujesz pomarańczy, goździków i wykałaczki. Patyczkiem zrób dziurki w pomarańczy i włóż w nie goździki. Można również przygotować zapach do domu w formie żelowej. Potrzebujesz żelatyny, soli, ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj żelatynę z wodą. Ważne, aby użyć połowę mniej wody, niż zalecane jest na opakowaniu. Dodaj sól i kilka kropel olejku eterycznego. Przelej płyn do silikonowych foremek lub ozdobnego słoiczka i zostaw do zastygnięcia. Ta własnoręcznie zrobiona galaretka zapachowa utrzymuje aromat nawet do 2 tygodni.

Polecany artykuł:

Zrób to, a żywa choinka postoi aż do Świąt. Wystarczy 1 szklanka co drugi dzień…
Kwiaty Bożego Narodzenia. 6 roślin, które udekorują Twój dom na święta
6 zdjęć
QUIZ o zimie. Co wiesz o najmroźniejszej porze roku?
Pytanie 1 z 10
W języku esperanto "zima" to:
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMOWY ODŚWIEŻACZ
zapach do domu