Zrób to, a żywa choinka postoi aż do Świąt. Wystarczy 1 szklanka co drugi dzień, a choinka nie będzie gubić igieł aż do nowego roku. Domowa odżywka do żywej choinki

Wystarczy, że będziesz tym podlewać bożonarodzeniowe drzewko. Postoi dużo dłużej

Według tradycji bożonarodzeniowe drzewko powinno ubierać się tuż przed samymi Świętami. W ostatnim czasie się jedna to zmienia, a wiele osób decyduje się na przystrajanie choinki już na początku grudnia. Dzięki temu czas oczekiwania na Boże Narodzenie się wydłuża, a drzewko pięknie zdobi dom przez prawie cały miesiąc. Decydując się na zakup żywej choinki na początku grudnia trzeba mieć świadomość, jak o nią zadbać, by postała aż do stycznia 2025 roku. Przede wszystkim należy wybierać choinki ze sprawdzonych źródeł. Najlepiej świeżo ścięte. Aby bożonarodzeniowe drzewko postało dłużej i nie gubiło liści warto go dodatkowo odżywiać. Dzięki temu choinka otrzyma dawkę substancji odżywczych, których nie ma w wodzie. Domowa odżywka do żywej choinki jest bardzo prosta w przygotowaniu. Wystarczy, że do 1 litra wody dodasz po 2 łyżki soli kuchennej oraz cukru i będziesz tym podlewać choinkę co drugi dzień. Cukier stanowi idealną pożywkę do roślin i wydłuża ich żywotność. Często stosowany jest do odżywiania kwiatów ciętych. Sól z kolei ma świetne właściwości konserwujące i pomaga zachować wilgoć w igłach.

Co zrobić, aby bożonarodzeniowa choinka stała dłużej?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest szereg działań, które mogą wydłużyć żywotność bożonarodzeniowego drzewka. Aby choinka lepiej piła wodę poleca się delikatne spiłowanie kilku centymetrów pnia. Najlepiej jest to zrobić po ukosem, aby zwiększyła się powierzchnia wchłaniania wody. Choinka podobnie jak wiele kwiatów doniczkowych nie najlepiej znosi suche powietrze. W okresie zimowym warto zatem zainwestować w nawilżacz powietrza. Nie zaleca się ustawiania bożonarodzeniowego drzewka blisko kaloryfera. Również świąteczne lampki mogą przyczyniać się do gubienia igieł. Starsze modele nagrzewają się i sprawiają, że choinka szybciej traci wodę. Najlepiej sprawdzą się światełka LED, które się nie nagrzewają.