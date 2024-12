Wystarczy 1 łyżka dodana do podlewania, a anturium obsypie się kwiatami nawet zimą. Działa jak dokarmiacz roślin. Odżywka do anturium

Wystarczy 1 rzecz dodana do ciemnego prania, aby ubrania były idealnie czyste. Wrzuć do bębna i nastaw pralkę, a wyjmiesz intensywnie czarne rzeczy. Pranie czarnych ubrań

Podlewaj tym anturium, a nawet zimą roślina obsypie kwiatami. Domowa odżywka do kwiatów doniczkowych

Anturium to okazały kwiat, który przy odpowiedniej pielęgnacji zakwitnie nawet zimą. Kwiaty anturium są okazałe, czerwone i świetnie zdobią pomieszczenia na Boże Narodzenie. Roślina ta posiada wiele nazw. W Polsce często określana jest językiem teściowej lub kwiatem flaminga. Naturalnie anturium pochodzi z Kostaryki oraz Gwatemali. Jest to tropikalna roślina, która w naszym klimacie potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Aby zimą mogła kwitnąć należy ją dodatkowo odżywiać. W ten sposób kwiat otrzyma potrzebna mu dawkę substancji odżywczych. Ta domowa odżywka sprawi, że anturium obsypie kwiatami. Do jej przygotowania potrzebny jest cynamon. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że cynamon ma szerokie zastosowanie w pielęgnacji roślin. Jest bogaty w azot, który pobudza rośliny do kwitnienia. W składzie cynamonu znajdziemy równie magnez i fosfor, które wzmacniają roślinę i stymulują procesy wzrostu. Wystarczy, że dodasz 1 łyżkę cynamonu do wody i dokładnie wymieszasz. Domowa odżywka do anturium gotowa. Podlewaj nią kwiat raz w miesiącu. Szybko zauważysz pierwsze efekty, a anturium pokryje się kolorowymi kwiatami.

Jak pielęgnować anturium zimą?

Anturium jak każda tropikalna roślina nie najlepiej znosi polskie zimy. Jako kwiat doniczkowy najbardziej cierpi przez suche powietrze. Włączone grzejniki i suche powietrze mogą skutecznie zniszczyć anturium. W okresie zimowym stawiaj kwiat daleko od kaloryferów i zadbaj o prawidłowe nawilżenie powietrza. Nie zapominaj o podlewaniu. Ziemia powinna byc stale wilgotna. Doniczka z anturium powinna stać w miejscu, gdzie będzie regularny dostęp do światła słonecznego. Nie może być one jednak zbyt intensywne. Najlepiej zadziała stanowisko z rozproszonym światłem. Optymalna temperatura do wzrostu oraz kwitnienia rośliny wynosi 20 st.C.