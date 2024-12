Znajomy ogrodnik pokazał mi, jak prawidłowo okrywać krzewy na zimę. Tylko w ten sposób zabezpieczysz hortensje oraz tuje. Bez tego rośliny nie przetrwają mrozów. Zimowanie roslin w ogrodzie

Zrób to z hortensją i tujami, a wiosną będą zielone i gotowe na wzrostu. Jak zabezpieczyć rośliny na zimę?

Krzewy oraz młode drzewa wymagają okrycia na zimę. Będzie ono zabezpieczało je przed wiatrem oraz mrozami. Dodatkowo okrywanie pomaga zachować odpowiedni poziom wilgoci w pędach oraz liściach. Okrywania wymagają przede wszystkim młode krzewy i drzewa. Są to między innymi tuje, krzewy ozdobne, róże, ostrokrzewy, różaneczniki oraz hortensje. Okrywanie roślin powinno być wykonane przed pierwszymi mrozami. Nie wolno robić tego jednak zbyt wcześnie. W takim przypadku roślina może mieć ograniczony dostęp do wody i nie nabędzie odporności. Do okrywania roślin na wysokości liści oraz pędów najczęściej wykorzystuje się agrowłókninę. To specjalistyczny materiał wyprodukowany z włókien polipropylenowych o nieregularnej, splątanej strukturze z odciśniętymi rowkami. Jest on bardzo wytrzymały na warunki pogodowe, a przy tym przepuszcza wodą oraz promienie słoneczne. Znany ogrodnik pokazał mi, że nie każda agrowłóknina nadaje się do okrywania roślin. Powinno sięgać się tylko po agrowłókninę w kolorze białym. Ten kolor odbija światło słoneczne i nie pozwala się przegrzewać roślinie. Wysoka różnica temperatur pomiędzy mroźną nocą, a słonecznymi dniem może być niebezpieczna dla roślin. Dodatkowo agrowłóknina powinna mieć grubość nie mniejszą niż 50 g/m2. Dzięki temu będzie ona skutecznie chroniła przed wiatrem oraz mrozem.

Jak okrywać rośliny agrowłókniną?

Agrowłóknina to świetny materiał do okrywania roślin. Jest lekka, a przy tym bardzo wytrzymała. Chroni rośliny przed warunkami atmosferycznymi, ale nie odcina ich całkowicie od potrzebnych minerałów oraz składników odżywczych. Zapewnia swobodny dostęp powietrza oraz przepływ promieni słonecznych. Rośliny należy owijać dwu lub trzykrotnie na zakładkę. Okrywanie zawsze zaczyna się od góry do dołu. W ten sposób ani woda, ani śnieg nie dostaną się wnętrza. Tak zabezpieczoną roślinę można wzmocnić zawiązują sznurek. Nie wolno robić tego zbyt mocno, by nie uszkodzić pędów.