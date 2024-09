Podlewałam tym swoje anturium co 30 dni. Wystrzeliło kwiatami, jak nigdy dotąd. Domowa odżywka do anturium

Do wazonu z różami wlewami odrobinę tego napoju. Świetny sposób na przedłużenie trwałości ciętych róż w wazonie. Odżywka do kwiatów ciętych

Podlewałam tym swoje anturium co 30 dni. Wystrzeliło kwiatami, jak nigdy dotąd

Anturium to roślina, którą coraz chętniej uprawiamy w doniczce w domu. Niewątpliwie pięknie wyglądające czerwone kwiaty stanowią niezwykłą ozdobę pomieszczenia. Jednak anturium ma swoje wymagania, aby zdrowo rosło i kwitło. Wbrew pozorom niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Dlatego też pielęgnacja anturium może być dla wielu początkujących ogrodników zagadką. Jednak jeśli zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. Jedną z takich ważnych zasad w pielęgnacji anturium jest odżywianie rośliny. Regularne dostarczanie jej wartościowych składników sprawi, że zakwitnie. W tym celu można śmiało przygotować domową odżywkę do anturium. Wystarczy dodać łyżkę cynamonu do litra wody, a następnie dokładnie wymieszać. Podlej tym roślinę raz na 30 dni. Taka mieszanka wzmocni korzenie anturium i ponudzi je do kwitnienia oraz wzrostu.

Pielęgnacja anturium. Co zrobić, aby kwitło jak szalone?

Warto mieć na uwadze fakt, że niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Wymaga ono dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej.

