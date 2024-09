Rozpuszczam 1 łyżkę w wodzie i podlewam skrzydłokwiat we wrześniu. Momentalnie wypuszcza nowe liście i kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Rozpuszczam 1 łyżkę w wodzie i podlewam skrzydłokwiat we wrześniu. Wypuszcza liście i kwitnie

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa obecna w wielu polskich domach. Nic dziwnego, gdyż stanowi on fantastyczną ozdobę pomieszczenia. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Często dzieje się tak wczesną jesienią, gdyż upalne lato to zdecydowanie nie jest najlepszy okres dla wzrostu skrzydłokwiatu. Intensywne promienie słoneczne i nieodpowiednie nawodnienie sprawia, że liście skrzydłokwiatu żółkną, a ten nie wypuszcza charakterystycznego dla siebie białego kwiatu. Co wówczas powinniśmy zrobić, aby po upalnym lecie uratować swój skrzydłokwiat? Ja stosuję domową odżywkę do skrzydłokwiatu. Rozpuszczam jedną łyżkę żelatyny w jednym litrze wody i podlej tym roślinę doniczkową. Ten nawóz do skrzydłokwiatu stosuj raz na dwa tygodnie, a roślina szybko zakwitnie i zacznie wypuszczać nowe liście.

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu przygotowany z żelatyny to bogactwo składników odżywczych dla rośliny. Żelatyna posiada w swoim składzie duże ilości białek, które wspierają zdrowy wzrost roślin. Oprócz tego wzbogaci nasze kwiaty w azot, fosfor, potas, żelazo, wapń oraz magnez. Dzięki temu liście staną się soczyście zielone, a roślina zacznie kwitnąć.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Jak już wspomniałam wcześniej, pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest skomplikowana. Oto jak powinno się dbać o skrzydłokwiat, aby był zielony i kwitł:

Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym.

Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.

Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.

