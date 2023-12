Kiedy skrzydłokwiat marnieje, zalewam ciepłą wodą i podlewam tym roślinę. Działa niczym nawóz do skrzydłokwiatu. Ten rośnie jak szalony

Kiedy skrzydłokwiat marnieje, zalewam ciepłą wodą i podlewam tym roślinę. Działa jak nawóz

Pielęgnacja skrzydłokwiatu być może nie jest skomplikowana, bo ta lubiana przez Polaków roślina doniczkowa wymaga jedynie odpowiedniego nawodnienia i nasłonecznienia, to jednak warto zapewnić jej odżywienie w postaci nawozu. To dzięki temu skrzydłokwiat będzie rósł jak szalony i wypuści piękne, białe kwiaty. Kiedy zauważysz, ze Twój skrzydłokwiat marnieje, a jego liście żółkną od razu reaguj. Wówczas jest spora szansa, że go uratujesz, a on odbije. Ja zawsze stosuje domowy nawóz do skrzydłokwiatu z drożdży. Jak go przygotować? Potrzebujesz około 20 g drożdży, 2 łyżek cukru i 2 litrów ciepłej (ale nie gorącej!) wody. Wymieszaj ze sobą te składniki i odczekaj 2 godziny. Następnie podlej swoje rośliny. Taką odżywkę możesz śmiało stosować nawet 2 razy w miesiącu.

Nawóz z drożdży do skrzydłokwiatu

Domowy nawóz z drożdży znakomicie nadaje się do wielu roślin doniczkowych, ale też tych w ogrodzie czy na balkonie. Odżywia je, ale także chroni przed atakami szkodników i może pomóc uporać się z ziemiórkami w kwiatach. Drożdże to bogate źródło witamin z grupy B, które odżywiają roślinę i wspierają wzrost nowych kwiatostanów. Dzięki temu nawozowi skrzydłokwiat będzie zdrowo rósł i pięknie kwitł.