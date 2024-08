Babciny nawóz na ratunek storczykowi. Wymieszaj to z wodą i regularnie podlewaj storczyka. Pomożesz mu zakwitnąć. Turboskuteczna odżywka do storczyka

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Odmian storczyków jest około 40 tys. Niektóre z nich wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Przed kupnem storczyka sprawdź kolor liści. Zdrowa orchidea posiada liście w kolorze ciemniej zieleni, na których mogą wystąpić przebarwienia. Jednak plamy w czarnym kolorze świadczą o chorobie grzybowej, a prześwity mogą być wynikiem infekcji wirusowej. Korzenie zdrowego storczyka powinny być zielonej lub zielono-szarej barwy. Nawadnianie orchidei to najważniejszy krok w jej pielęgnacji. Ich podlewanie wymaga specjalnego sposobu ponieważ w innym przypadku korzenie storczyka mogą zacząć gnić. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie.

Domowa odżywka do storczyków

Aby pobudzić storczyk do kwitnienia sięgam po domową odżywkę. Działa ona niczym steryd i zapewnia roślinie potrzebne składniki mineralne. Raz w miesiącu podlewam storczyki samodzielnie przygotowaną odżywkę, a one bujnie kwitną. Ten sposób jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Aby przygotować odżywkę do storczyków potrzebujesz jedną główkę czosnku. Posiekaj ząbki czosnku na malutkie kawałeczki i zalej 1 l wody. Całość zakryj i odstaw w ciemnie miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź czosnek przez sito, a pozostała wodą podlej storczyki. Rób to raz w miesiącu, a szybko zauważysz pierwsze efekty. Odżywka z czosnku pobudzi rośliny do bujnego kwitnienia i sprawi, że storczyki zaczną wypuszczać nowe pędy. Czosnek w przyrodzie uważany jest za naturalny antybiotyk. Jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwchorobowe sprawdzi się nie tylko u ludzi. Czosnek świetnie chroni rośliny przed chorobami i grzybami. W przypadku storczyków czosnek minimalizuje wystąpienie chorób wynikających ze złego podlewania. Dodatkowo, czosnek świetnie odstrasza szkodniki bytujące na orchideach, takie jak przędziorki.

