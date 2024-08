Ten zabieg pielęgnacyjny tui musisz zrobić jeszcze w sierpniu. Jeżeli się spóźnisz Twoje tuje mogą całkowicie zmarnieć. Jak dbać o tuje w ogrodzie?

To najlepszy sposób na mech na trawniku. O wiele bezpieczniejszy niż ocet! Weź to z szafki córki i posyp trawę. Usunie mech w kilka dni

Pod koniec lata zrób to z hortensją. Rozmnażanie hortensji bukietowych. Ogrodnik zdradza, jak mieć wiele kwitnących krzewów w ogrodzie

Ekstremalnie trudny quiz z "Władcy Pierścieni". Ci co oglądali tylko film nie dadzą rady. Na pytaniu 6 wyłoży się prawie każdy

Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny tui. Masz czas do końca sierpnia

Tuje obok regularnego nawożenia oraz nawadniania potrzebują przycinania. To ważny zabieg pielęgnacyjny, który nie tylko pozwala na uformowanie odpowiedniego kształtu krzewu ale również sprawia on, że tuje lepiej rosną. Przycinanie gałązek tui powoduje, że krzew jest gęstszy i bardziej zielony. Dodatkowo cięcie pomaga oczyścić krzewy ze starych i schorowanych pędów. Hamuje rozwój chorób i reguluje powierzchnię rozrastania się. Regularne cięcie zalecane jest natomiast w przypadku takich gatunków jak Aureospicata, Aurescens czy Brabant. Pierwsze cięcie tui najlepiej wykonać wczesną wiosną. Eksperci wskazują, że dobrym miesiącem jest kwiecień, kiedy to pojawiają się pierwsze pąki, ale sezon wegetacyjny jeszcze nie jest w pełni.

Drugim okresem na przycinanie tui jest sierpień. To cięcie jeszcze szczególnie ważne, jeżeli nie przeprowadziłeś wiosennego przycinania. Sierpniowe przycinanie pędów jest ostatnim w sezonie i należy je wykonać odpowiednio szybko. Jeżeli przytniesz tuje na jesieni to skutki mogą być fatalne. Pędy nie zdążą zdrewnieć przed zimą, a co za tym idzie cały krzew nie będzie odpowiednio przygotowany na nadchodzące warunki atmosferyczne. W skrajnych przypadkach tuje zaczną obumierać.

Jak przycinać tuje?

Ogrodnicy wskazują, że tuje warto przycinać w określony sposób. Najlepiej, by cięte tuje miały kształt trapezu. Taka forma sprawi, że wszystkie pędy rośliny będą miały odpowiedni dostęp do światła słonecznego. Usuń suche i stare pędy, na których nie ma pąków. W tym czasie możesz również przyciąć tuje na wysokości. Dzięki temu krzew będzie rozrastał się na boki.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej