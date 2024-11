Wrocław pięknieje na święta. Kiedy rusza jarmark bożonarodzeniowy 2024? Data i atrakcje jednego z najpiękniejszych jarmarków w Polsce

Mieszam 4 składniki i mam domowe tabletki do zmywarki. Naczynia błyszczą z czystości niczym diament i to za grosze. Domowe kapsułki do zmywarki

Wrocław zamieni się w świąteczne miasteczko od najbliższego weekendu. W tym roku zapach grzańca i radosna atmosfera utrzyma się aż do 7 stycznia. Jarmark bożonarodzeniowy jest chlubą Wrocławia. Wzorowany na tradycyjnych jarmarkach niemieckich, cieszy oczy charakterystycznym wiatrakiem z szopką rozłożoną na trzech kondygnacjach. Rotator został sprowadzony z Niemiec na specjalne zamówienie. Podobnie jak część kramów. Przysmaki, pochodzące m.in. z Austrii, Litwy, Holandii czy Francji, można nabyć we Wrocławiu jedynie na świątecznym jarmarku. Są jego nieodłącznym elementem, a sam jarmark wpisał się na stałe w tradycję miasta. Pierwsze zapiski o jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu pochodzą z XVI wieku.

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu 2024 startuje w piątek, 29 listopada i potrwa do 7 stycznia 2025. W podróż po kramach z grzanym winem, świątecznymi rękodziełami i obłędnymi smakołykami będziemy mogli wybrać się prawie codziennie w godzinach 10:00 do 21:00. Jeśli planujemy odwiedzić jarmark we Wrocławiu w okresie świąt, musimy pamiętać, że w wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia będzie zamknięty (podobnie jak 1 stycznia), a w drugi dzień świąt — otwarty od godz. 13. Stragany rozciągają się wzdłuż pierzei południowej, wschodniej, północnej i zachodniej wrocławskiego Rynku, a także wzdłuż ulic Świdnickiej, Oławskiej i na Placu Solnym.

Na jarmarku bożenarodzeniowym 2024 we Wrocławiu z pewnością nie zabraknie atrakcji. Najmłodsi zakochają się w Bajkowym Lasku, który wprowadzi ich w świat fantazji i baśni. Świąteczny nastrój zatrzymamy na dłużej dzięki pamiątkowemu zdjęciu, które będzie można zrobić w strzeżonym przez krasnali-latarników Domku Pod Krasnalem. Grzane wino w legendarnym już kubeczku w kształcie bucika wypijemy w świątecznej stodole. Niezwykłą atmosferę jarmarku poczujemy, stojąc na tarasie widokowym domku znajdującego się na Placu Solnym. W tym roku główną atrakcją pierzei zachodniej będzie Wrocławska Choinka. Oficjalne zapalanie lampek zaplanowano 6 grudnia o 17:00. Dwa dni później, 8 grudnia, tuż przy choince będzie można obejrzeć widowisko „Królowa Sniegu”, natomiast 15 grudnia w pobliżu choinki zaplanowana jest parada z Mikołajem. Na wrocławski Rynek zawita także krasnal Prezentuś. Legenda głosi, że trzeba trzykrotne dotknąć jego czapeczki, aby spełniły się wszystkie życzenia. Ci, którzy zgłodnieją podczas świątecznych harców i zabaw, mogą skosztować m.in. alzackie podpłomyki flammkuchen, dania kuchni gruzińskiej, holenderskie i włoskie sery, hiszpańskie churros, podlaskie wędliny, dolnośląskie miody, turecką baklavę, a także bajkowe „wrocławskie kamieniczki” w postaci pierników, które znajdziemy w stylowym drewnianym Młynie. Nie brakuje też owoców w czekoladzie, owoców suszonych, bakalii, chałwy, gofrów tradycyjnych i bąbelkowych, kołaczy węgierskich, świątecznych pralin, czekoladowych pierników. W drewnianych domkach znajdą się także specjały polskiej kuchni: szaszłyki, golonki, bigos, pajda chleba, szare kluchy, ziemniaki ze śledziem, pierogi, gołąbki, kwaśnica. Pojawią się również potrawy z grilla, góralskie oscypki z żurawiną, pieczone kasztany, tradycyjne polskie i litewskie wędliny, węgierskie langosze z nadzieniem, tradycyjne kołacze, słowackie strudle, miody dolnośląskie, wędzone ryby.

