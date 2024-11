Horoskop na nów Księżyca, który wydarzy się 1 grudnia 2024 o godzinie 7:20, jest pomyślny szczególnie dla jednego z zodiaków. Przepowiednia mówi o upragnionej nagrodzie. Chociaż warto zaznaczyć, że ognisty Strzelec, który patronuje tej lunacji, przyniesie radość i górę możliwości wszystkim znakom zodiaku.

Radosna przepowiednia dla tego znaku zodiaku na początek grudnia. Horoskop na nów Księżyca mówi o szczęściu i obfitości

Znakiem zodiaku, który może liczyć na szczególny uśmiech losu w trakcie nowiu Księżyca 1 grudnia, jest Strzelec. Ta ognista lunacja może zainspirować Cię do podążania za głosem serca i realizacji najskrytszych marzeń. Nów to czas zasiewu, ale ta konkretna lunacja będzie dla Ciebie także czasem zbioru. Znając twoją niecierpliwość, los ześle Ci nagrodę, za zaangażowanie w pracę. Twoje pomysły i upór, z jakim je realizujesz, przyniosą upragnione efekty, także w sferze materialnej. Jednak, drogi Strzelcu, nie spoczywaj na laurach. Twoja kreatywność nie ma końca, dlatego nie bój się głośno mówić o swoich kolejnych pomysłach i realizuj je. To jest Twój czas na snucie planów, na kolejny rok.

Przepowiednia na nów Księżyca 1 grudnia 2024. Rady z horoskopu dla każdego znaku zodiaku

1 grudnia nów księżyca w radosnym i ognistym Strzelcu rzuca światło na nowy sposób podejścia do życia. To czas, w którym do naszego życia dodamy więcej przygód i eksploracji. Pora poszerzyć horyzonty i otworzyć się na inny świat. To jeden z tych momentów wżyciu, który ułatwia otrząśnięcie się z kurzu ostatnich kilku tygodni i zresetowanie swojej energii. To jest dobry czas, aby zastanowić się nad przeszłością i poczuć dumę z tego, czego dokonaliśmy, ale także, aby z nadzieją i optymizmem planować przyszłość. Strzelec pragnie doświadczenia i będzie odważnie zachęcał do marzeń o większych rzeczach i myślenia szerzej, niż robimy to zazwyczaj. Jednak warto przy tym całym optymizmie Strzelca, zachować odrobinę rozsądku. Ten nów Księżyca przypada w trakcie retrogradacji Merkurego i opozycję Jowisza. To położenie może wiązać się z tendencją do wydawania pieniędzy ponad nasze możliwości. Dlatego lepiej poświęcić dzień lub dwa na przemyślenie dużych zakupów. Jednak ogólnie ten nów pomoże nam sięgnąć gwiazd, wszystko zależy jednak od naszej energii, która pozwoli ustawić schodki do nieba.

