Prawdziwy horoskop na 2025. Kogo los obsypie szczęściem i bogactwem, a kto popadnie w niełaskę. Te znaki zodiaku nie bedą zadowolone

Horoskop na 2025 rok. Jaki będzie to rok według astrologii?

Rok 2025 w astrologii ma być czasem przemian. Będzie to burzliwy okres, w którym do głosu dojdą ukryte pragnienia oraz emocje. Wiosna czeka nas retrogradacja Merkurego. Oznaczać one będzie potężne zawirowanie w świecie emocjonalnym. Wiele znaków zodiaku będzie czuło rozdrażnienie oraz niewytłumaczalną złość. We wrześniu znaki zodiaku zostaną zdominowane przez retrogradacje Urana. Sprawi ona, że wszystko, co znaliśmy do tej pory przejdzie przemianę. Możliwe są rozstania oraz nieprzemyślane decyzje. Jesień 2025 zdominuje retrogradacja Jowisza wpierw w Bliźniętach, a następnie w Raku. To będzie szalony czas, w którym nic nie będzie pewne. Znaki zodiaku będą musiały nauczyć się słuchać swojej intuicji, która przeprowadzi jej przez niepewne czasy.

Horoskop na 2025 rok. Znaki ogniste (Baran, Lew, Strzelec)

Znaki ogniste są bardzo emocjonalne i w 2025 zacznie to być jeszcze bardziej zauważalne. Baran będzie odczuwał chęć zrobienia czegoś i potrzebę zmian. Nic jednak nie będzie w stanie zminimalizować jego poczucia znudzenia, Strzelec skupi się na ważnym projekcie w pracy. Dzięki temu nie będzie musiał zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami. Dla Lwa z kolei ten rok okaże się czasem zmian i trafionych decyzji. Lew musi zaufać sobie i wsłuchać się w swój wewnętrzny głos.

Horoskop na 2025 rok. Znaki ziemskie (Byk, Panna, Koziorożec)

Znaki ziemskie nie lubią zmian i opierają się na swoim rozumie. Rok 2025 może być dla nich trudny z uwagi na emocje, nad którymi nie będą w stanie zapanować. Koziorożec musi wsłuchać się we własne potrzeby i zrozumieć, że klucz do jego szczęścia jest zależny tylko od niego samego. Panna poczuje, że rok 2025 to czas na podejmowanie szalonych decyzji. Horoskop wskazuje, że większość tych decyzji będzie właściwa. Dla Byka będzie to rok akceptacji swoich słabości i nauki, że kontrola nie oznacza pomyślności.

Horoskop na 2025 rok. Znaki powietrzne (Bliźnięta, Waga, Wodnik)

Dla znaków powietrznych rok emocji i wzmożonych uczuć oznaczać będzie pomyślność. Te znaki zodiaku świetnie odnajdują się w chaosie i potrafią znaleźć w nim schemat. Bliźnięta muszą uważać na niepotrzebne kłótnie. Czasem lepiej coś przemilczeć. Wodnik w 2025 roku będzie brylował w towarzystwie. Los uśmiechnie się od niego i Wodnik może zyskać wyjątkowego przyjaciela. Waga skupi się na udoskonalaniu swoich umiejętności. Przyniesie to wymierne korzyści i ktoś na tym zyska.

Horoskop na 2025 rok. Znaki wodne (Rak, Skorpion, Ryby)

Intuicja przeprowadzi ten znaki zodiaku w spokoju przez cały rok. Skorpion zyska pewność, że jego decyzje podjęte w 2024 są właściwe i nic nie przeszkodzi jego szczęściu. Rak może odczuwać przejściowy smutek i rozdrażnienia, w końcu jednak odnajdzie swoją drogę do szczęścia. Ryby przez cały rok będą odczuwały pozytywne wibracje, które zmotywują je do dalszych działań.