Gdy w kalendarzu minie Czerwony Księżyc wystawiam ten kwiat na parapet. Przynosi on szczęście, odpędza choroby i chroni przed złymi mocami. Kwiaty na szczęście

Gdy jesień w pełni postaw na kwiat na parapecie. Jego moc przyniesie szczęście oraz zdrowie

Od tysięcy lat kwiatom przypisuje się magiczne znaczenie. Często jest ono ściśle powiązane z ich właściwościami oraz miejscami, w których rosły. Wrzosy miały porastać polany, na których bytowały czarownice. Kwiaty zawierające silną truciznę traktowane były jako pechowe i zwiastujące śmierć. Dzisiaj za najbardziej szczęśliwe kwiaty uchodzi grubosz symbolizujący dostatek oraz drzewko szczęścia. Pozytywne moce do domu wnosi również skrzydłokwiat, który oczyszcza powietrze z toksyn. Innym kwiatem, który według przesądów przynosi szczęście są chryzantemy. To typowe jesiennie kwiaty, który nie tylko stawiamy na grobach, ale przyozdabiamy nimi domy. Chryzantemy swoją szczególną moc wykazują w drugiej połowie października. Gdy na niebie minie Czerwony Księżyc, a świat spowije typowo jesienna aura chryzantemy wykazują największą moc. Według dawnych przekazów chryzantemy symbolizują długowieczność oraz chronią przed złymi urokami. Są wyrazem zgody z przodkami i światem duchów. W Azji chryzantemy oznaczają szczęście, radość oraz zdrowie. Jesienią warto zatem mieć je w swoim domu. Pamiętaj jednak, by nigdy nie przynosić chryzantem z cmentarza do domu. W takim przypadku mogą przynieść pecha domownikom. Raz zostawione kwiat na grobach należą już do świata zmarłych.

Dlaczego chryzantemy stawiane są na grobach?

Chryzantemy to jedne z najbardziej magicznych kwiatów. Ich symbolika jest ogromna. Kwiaty z kolorach czerwonych są symbolem wdzięczności oraz podziękowań. Białe chryzantemy to wyraz wierności oraz czułości, z kolei fioletowe oznaczają smutek i żałobę. We wschodnich tradycjach chryzantemy symbolizują nieśmiertelność. Stawiając je na grobach wyrażamy nadzieję na życie wieczne i nieśmiertelność duszy po śmierci. Kwiaty te mają być wyrazem tęsknoty za zmarłymi, ale również nadziei na życie wieczne.