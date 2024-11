Jarmark bożenarodzeniowy w Wiedniu 2024. Kiedy i gdzie odbywają się najlepsze imprezy? Jarmarki, które wprowadzą Cię w magiczny świąteczny klimat

Najpopularniejszym i przez wielu uznawanym także za najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Wiedniu jest targ, który odbywa się przed ratuszem. To prawdziwe świąteczne miasteczko rodem typowych komedii romantycznych do obejrzenia na Hallmarku. Jednak magicznych miejsc, wprowadzających w klimat jest w stolicy Austrii znacznie więcej. Żeby odwiedzić wszystkie świąteczne jarmarki w 2024 roku, warto zarezerwować sobie około trzech dni.

Jarmark świąteczny na kampusie Uniwersytetu Wiedeńskiego 2024. Data i godziny otwarcia

Jarmark na kampusie Uniwersytetu Wiedeńskiego oferuje około 50 stoisk, na których można znaleźć ręcznie robione ozdoby świąteczne, biżuterię, ceramikę oraz tradycyjne austriackie przysmaki. Dodatkową atrakcją jest możliwość gry w curling, co stanowi świetną zabawę zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wstęp na jarmark jest bezpłatny, natomiast ceny na stoiskach zależą od oferowanych produktów. Można tu znaleźć zarówno przystępne cenowo pamiątki, jak i bardziej ekskluzywne wyroby rzemieślnicze. Jarmark jest otwarty w dniach 15 listopada – 23 grudnia 2024. Od poniedziałku do środy działa w godzinach: 14:00-22:00. W czwartki i piątki: 14:00-23:00. W soboty: 11:00- 23:00 oraz w niedziele: 11:00 – 20:00.

Jarmark bożonarodzeniowy na Rathausplatz w Wiedniu 2024. Data i godziny otwarcia

Jeden z najbardziej znanych i największych jarmarków świątecznych w Wiedniu odbywa się na Rathausplatz, przed ratuszem. Jarmark ten oferuje ponad 150 stoisk z rękodziełem, ozdobami świątecznymi, a także tradycyjnymi potrawami i napojami, takimi jak grzane wino (Glühwein) i pieczone kasztany. Dla dzieci przygotowano specjalne atrakcje, takie jak warsztaty rękodzielnicze i karuzele. Jarmark przy ratuszu działa w dniach 15 listopada 2024 - 26 grudnia 2024 jest otwarty codziennie od 11:00 do 21:00, w piątki i soboty do 22:00, 24 grudnia do 16:00, 25 i 26 grudnia do 19:00. Wstęp wolny, ceny na stoiskach zależą od produktów.

Jarmark Świąteczny na Maria-Theresien-Platz w Wiedniu 2024. Data i godziny otwarcia

Ten jarmark znajduje się pomiędzy Muzeum Historii Sztuki a Muzeum Historii Naturalnej. Jest to idealne miejsce dla miłośników sztuki i kultury, którzy mogą połączyć zwiedzanie muzeów z zakupami świątecznymi. Na stoiskach można znaleźć oryginalne prezenty, biżuterię, ceramikę i inne ręcznie robione wyroby. Nie brakuje także typowych świątecznych przysmaków. Świąteczna wioska działa w dniach: 15 listopada 2024 - 26 grudnia 2024. Jest otwarta codziennie od 11:00 do 21:00, w piątki i soboty do 22:00, 24 grudnia do 16:00, 25 i 26 grudnia do 19:00. Wstęp wolny, ceny na stoiskach zależą od produktów.

Jarmark Świąteczny na Karlsplatz w Wiedniu 2024. Data i godziny otwarcia

Jarmark świąteczny na Karlsplatz, znany również jako Art Advent, to jedno z najbardziej artystycznych miejsc w Wiedniu. Można tu kupić niepowtarzalne ozdoby świąteczne, prezenty oraz posłuchać koncertów na żywo. Jest tu również mnóstwo stoisk z przysmakami m.in.: Kiachl (rodzaj płaskiego pączka), gulasz ziemniaczany, Blunzengröstl (danie z kaszanką), naleśniki gryczane i wiele innych. Nie brakuje także atrakcji dla najmłodszych takich jak karuzela czy warsztaty rękodzieła. Jarmark jest czynny w dniach: 15 listopada – 23 grudnia, od godziny 12:00 do 20:00. Wstęp wolny.

Jarmark Świąteczny na Stephansplatz w Wiedniu 2024. Data i godziny otwarcia

Jarmark na Stephansplatz znajduje się tuż obok katedry św. Szczepana, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. Na około 40 stoiskach można znaleźć tradycyjne austriackie produkty, rękodzieło, ozdoby świąteczne oraz lokalne przysmaki. W powietrzu unosi się zapach grzanego wina, pieczonych kasztanów i innych świątecznych smakołyków. Jarmark jest otwarty od 10 listopada do 26 grudnia. Można go odwiedzać od 11:00 do 21:00, 24 grudnia: do 16:00 25 i 26 grudnia: do 19:00. Wstęp wolny.

Jarmark Świąteczny przy Belwederze

Jarmark przy Pałacu Belweder ma wyjątkową atmosferę dzięki barokowej architekturze pałacu i pięknie oświetlonym ogrodom. Na licznych stoiskach można znaleźć ręcznie robione ozdoby świąteczne, biżuterię, ceramikę oraz tradycyjne austriackie przysmaki, takie jak grzane wino (Glühwein) i pieczone kasztany. Dla dzieci przygotowano specjalne atrakcje, takie jak warsztaty rękodzielnicze i karuzele. Jarmark jest otwarty od 15 listopada do 31 grudnia. Codziennie od godziny 11:00 do 21:00. W soboty i niedziele od godziny 10:00 do 21:00. 24 grudnia od godziny 11:00 do 16:00. W dniach 25 – 30 grudnia od 11:00 do 19:00 oraz 31 grudnia od 11:00 do 18:00. Wstęp wolny.

