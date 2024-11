Często Ci się to przytrafia? Jesteś wyjątkową osobą, to znaki od Anioła Stróża. Co oznaczają?

Jednym z najpopularniejszych kwiatów Bożego Narodzenia jest gwiazda betlejemska. Według wielu przesądów jest to kwiat radosnych i szczęśliwych świąt, dlatego warto ustawić go w domu, a także obdarować nim bliskich. Kwiatem, który pięknie kwitnie zimą i ozdabia nasze mieszkania podczas świąt, jest także cyklamen w odcieniach czerwieni, bieli, lawendy i różu. Te kwiaty często kojarzą się z miłością i oddaniem. Rośliną, którą warto wykorzystać do świątecznych dekoracji, jest także jemioła. Od wieków była uznawana za magiczną roślinę, która potrafi zakwitnąć i owocować, gdy wszystko wokół jest zmrożone. Gałązki jemioły w domu miały przyciągać szczęście, bogactwo, miłość i zgodę. Jednak lista roślin, które wprowadzają nas w magiczny klimat świąt, jest znacznie więcej.

Nie tylko grudnik i gwiazda betlejemska. Te kwiaty i rośliny ozdobią dom na Boże Narodzenie. Ozdoby, które wprowadzą świąteczną atmosferę

Drugim, po gwieździe betlejemskiej, najpopularniejszym kwiatem kojarzącym się z Bożym Narodzeniem jest grudnik. Jednak to niejedyna roślina, która kwitnie zimą. Jeśli chcemy uzupełnić świąteczne kompozycje o kwiaty doniczkowe, możemy wybrać ciemiernik. Ciemiernik biały to wyjątkowy zimowy kwiat, który rozkwita w najzimniejszych miesiącach. Nazywany różą Bożego Narodzenia będzie pięknie wyglądał w świątecznych stroikach. Ciemierniki, które rosną w gruncie, zakwitają zazwyczaj w lutym, jednak posadzone w donicach w domu lub dobrze zabezpieczone na balkonie, mogą uraczyć nas kwieciem w połowie grudnia. Żeby róża Bożego Narodzenia jak najdłużej zdobiła nasze mieszkanie, trzeba ją ustawić w chłodnym i jasnym pomieszczeniu. Ciemiernik nie lubi także suchego powietrza, dlatego raz na jakiś czas warto zraszać go odstaną wodą, Ważnym punktem pielęgnacji kwiatu jest podlewanie. Nie wolno dopuścić do przesuszenia podłoża. Wiosną, kiedy temperatura na zewnątrz będzie utrzymywała się powyżej 10 stopni C, można posadzić roślinę w ogrodzie lub przesadzić do większej donicy albo skrzynki na balkonie. Kolejną mniej popularną świąteczną rośliną jest ardizja. Znana również jako koralowiec, doskonale wpisuje się w świąteczny klimat dzięki swoim dekoracyjnym, czerwonym owocom. Można ją umieścić w koszyku z innymi roślinami, ozdobami świątecznymi i gałązkami iglaków. Taka kompozycja będzie piękną ozdobą na komodzie, stoliku kawowym czy w przedpokoju. Naszą ostatnią propozycją jest amarylis. Jeden z piękniejszych kwiatów, który zdobi nasze parapety zimą. Właśnie wtedy kwitnie. Z zielonej łodygi wyrastają ogromne, przepiękne kwiaty zazwyczaj w czerwonym kolorze. Ale są także białe, różowe, zielone, a nawet pasiaste.

