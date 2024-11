Kupuję w aptece i podlewam Kroton. Wystarczą dwie tabletki raz w miesiącu. Kroton rośnie jak szalony

Wystarczy 5 kropel dodanych do plynu do szyb, a okna bedą przejrzyście czyste. Bez smug oraz zacieków. Mycie okine

Czym nawozić kroton? Sprawdzi się gotowa odżywka do palmy i draceny, jednak jeśli chcesz przygotować domową, skuteczną miksturę, możesz sięgnąć do domowej apteczki lub kupić w aptece tabletki z magnezem i potasem.

Kupuję w aptece i podlewam kwiaty. Wystarczą dwie tabletki raz w miesiącu. Kroton rośnie jak szalony

Kroton wymaga intensywnego nawożenia w okresie od wiosny aż do później jesieni. Roślinę można także wzmacniać przez cały rok, podlewając ją preparatem z magnezem i potasem. Tutaj pomocne mogą być popularne i tanie tabletki z apteki. Aspargin zawiera mieszaninę soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego, które mają działanie wzmacniające. Żeby przygotować domową odżywkę do krotonu, wystarczą dwie tabletki rozpuszczone w odstanej wodzie (około 0,5 l). Taką miksturą podlewamy kroton raz w miesiącu. Preparat można wykorzystać także do wzmocnienia pozostały roślin doniczkowych.

Kroton. Podlewanie

Krotony lubią wysoką wilgotność powietrza. W domowych warunkach warto zadbać o regularne zraszanie liści wodą o temperaturze pokojowej. Można również umieścić doniczkę na podstawce z wodą i kamykami, co zwiększy wilgotność w jej otoczeniu. Zimą, gdy powietrze jest suche z powodu ogrzewania, warto rozważyć użycie nawilżacza powietrza. Podlewanie krotonu wymaga regularności i umiaru. Najlepszym sposobem jest podlewanie rośliny, gdy wierzchnia warstwa gleby jest sucha na głębokość około 2-3 cm. Kroton nie znosi przelania, co może prowadzić do gnicia korzeni. Warto też unikać pozostawiania wody w podstawce po podlaniu, aby zapobiec zastojom wody.

Kroton. Stanowisko i podłoże

Kroton wymaga dobrze przepuszczalnego podłoża. Można użyć mieszanki do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu lub piasku, co zapewni odpowiedni drenaż. Ważne jest, aby doniczka miała otwory odpływowe, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wody. Krotony uwielbiają jasne, pośrednie światło. Optymalnym miejscem dla tej rośliny będzie stanowisko blisko okna, gdzie otrzymuje rozproszone światło słoneczne przez kilka godzin dziennie. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, ponieważ może ono spowodować poparzenia liści. Jeśli kroton nie otrzymuje wystarczająco dużo światła, jego liście mogą stracić intensywność barw. Krotony najlepiej rosną w ciepłych warunkach. Optymalna temperatura wynosi od 20 do 25 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby unikać nagłych zmian temperatury oraz przeciągów, które mogą stresować roślinę i prowadzić do opadania liści. W okresie zimowym temperatura nie powinna spadać poniżej 15 stopni Celsjusza.

Jak zagęścić kroton? Przesadzanie i przycinanie

Młode krotony powinny być przesadzane co roku na wiosnę, aby zapewnić im odpowiednie warunki do wzrostu. Starsze rośliny można przesadzać co 2-3 lata. Przy przesadzaniu warto przyciąć korzenie, co zachęci roślinę do rozwoju nowych korzeni. Przycinanie krotonu jest ważnym elementem jego pielęgnacji. Dzięki regularnemu przycinaniu można kształtować roślinę i pobudzać ją do rozkrzewiania się. Najlepszym czasem na przycinanie jest wiosna lub początek lata. Przycinając, warto zachować ostrożność, ponieważ sok wydzielany przez kroton może być drażniący dla skóry.

