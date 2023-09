Rozpuść jedną łyżeczkę cukru w wodzie i podlej skrzydłokwiat. Będzie rósł jak szalony. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Wlej to do garnka i zagotuj. Turbo skuteczna mieszanka, która rozpuści spaleniznę. Przypalony garnek lub patelnia będą jak nowe

Domowe odżywki do roślin doniczkowych sprawdzają się równie dobrze, jak chemiczne preparaty ze sklepów. Jeśli chcemy zastosować naturalny nawóz do skrzydłokwiatu, możemy postawić na popularną odżywkę z banana lub z fusów po kawie. Jednak jednym z najlepszych rozwiązań będzie słodka mikstura, którą przygotujemy z innych kuchennych składników.

Domowa odżywka zdziała cuda. Skrzydłokwiat będzie najpiękniejszą rośliną w domu. Szybko zakwitnie, a żółte i brązowe liście znikną

Skrzydłokwiat potrzebuje umiarkowanego nawożenia. Nie wolno przesadzać z jego odżywianiem, bo efekt może być odwrotny. Jednak jeśli do tej pory nie stosowaliśmy żadnych nawozów, a roślina marnieje, warto sięgnąć po cukier. Wystarczy rozpuścić łyżeczkę cukru w jednym litrze przegotowanej wody. Po ostudzeniu mikstury podlewamy roślinę, ale tylko tyle, by zwilżyć glebę. Dzięki takiemu wzmocnieniu skrzydłokwiat odbije, będzie miał zielone liście i mnóstwo kwiatów. Oczywiście pod warunkiem, że spełnimy także pozostałe zasady pielęgnacji.

Skrzydłokwiat lubi jasne światło. Jakie są zasady pielęgnacji tej rośliny?

Skrzydłokwiat w naturze rośnie w cieniu lasów tropikalnych. Dlatego chcąc cieszyć się okazałymi kwiatami, trzeba spełnić podobne wymagania. Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie, to najprawdopodobniej źle odczytaliśmy zalecenia dotyczące pielęgnacji. W naturalnym środowisku roślina jest osłonięta od ostrych promieni słonecznych, ale ma dostęp do jasnego światła. Dlatego najczęstszym powodem braku kwiatów jest za ciemne stanowisko. Nie wolno także ustawiać go na nasłonecznionym parapecie. Ostre światło jest szkodliwe dla rośliny. Kolejnym powodem, przez który skrzydłokwiat nie kwitnie, może być złe nawożenie. Zamiast stosować bogatą w azot odżywkę do roślin zielonych lepiej zasilić kwiat preparatem do roślin kwitnących. Kolejną przyczyną braku kwiatów jest podlewanie twardą wodą.

Dlaczego skrzydłokwiat żółknie i brązowieje? Oto przyczyni i rady na uratowanie rośliny

Piękne, duże, soczyste zielone liście marnieją w oczach z kilku powodów. Ogrodnicy radzą w takich sytuacjach w pierwszej kolejności przeanalizować sposób podlewania. Skrzydłokwiat nie lubi wysokiej wilgotności podłoża. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna, dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Żeby uratować roślinę, trzeba ją przesadzić do nowej ziemi, wcześniej usuwając uszkodzone korzenie. Czasami także od nadmiernego podlewania na ziemi tworzy się pleśń. Można ja usunąć przy użyciu cynamonu. Kolejną przyczyną żółknięcia liści skrzydłokwiatu może być intensywne oświetlenie. Wtedy lepiej przenieść doniczkę w na mniej nasłonecznione, ale wciąż jasne stanowisko. Warto zwrócić uwagę także na przeciągi. Nie powinniśmy narażać rośliny na chłodne powietrze. Skrzydłokwiat może także żółknąć zakatowany przez przędziorki albo po prostu dlatego, że liście są już stare. Wtedy należy usunąć starzejące się części rośliny.

Dlaczego skrzydłokwiat usycha na końcach? Oto przyczyny

Jeśli skrzydłokwiat jest odpowiednio pielęgnowany, a mimo to liście żółkną i brązowieją, winne może być suche powietrze. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej jesienią i zimą, kiedy w mieszkaniu działają kaloryfery. Upalne i suche lato także może mieć podobne skutki. Gdy powietrze jest za suche, końcówki liści zaczynają zasychać. Żeby uniknąć dalszego uszkodzenia, trzeba każdego dnia zraszać roślinę miękką wodą w temperaturze pokojowej. Przyczyną brązowienia liści może być także nadmierne nawożenie. Skrzydłokwiat warto wzmacniać raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do września.

