Róża Bożego Narodzenia. Kwiat, który kwitnie zimą. Ozdobi dom, balkon i ogród

Ciemiernik biały to najpopularniejsza odmiana tego kwiatu uprawiana w Polsce. Nazywany jest różą Bożego Narodzenia, ponieważ posadzony w doniczce rozkwita już w grudniu. Piękne białe kwiaty stanowią doskonałą ozdobę domu, ogrodu i balkonu.

Ciemiernik w doniczce. Jak dbać o różę Bożego Narodzenia?

Środowiskiem naturalnym dla ciemierników białych są górzyste tereny Azji, ale kwiaty występują także w Alpach, Apeninach i Karpatach. Te piękne byliny charakteryzują się lśniącymi ciemnozielonymi liśćmi i białymi kwiatami. Ciemierniki, które rosną w gruncie, zakwitają zazwyczaj w lutym, jednak posadzone w donicach w domu lub dobrze zabezpieczone na balkonie, lub tarasie mogą uraczyć nas kwieciem w połowie grudnia. Żeby róża Bożego Narodzenia jak najdłużej zdobiła nasze mieszkanie, trzeba ją ustawić w chłodnym i jasnym pomieszczeniu. Ciemiernik nie lubi także suchego powietrza, dlatego raz na jakiś czas warto zraszać go odstaną wodą, Ważnym punktem pielęgnacji kwiatu jest podlewanie. Nie wolno dopuścić do przesuszenia podłoża. Wiosną, kiedy temperatura na zewnątrz będzie utrzymywała się powyżej 10 stopni C, można posadzić roślinę w ogrodzie lub przesadzić do większej donicy albo skrzynki na balkonie.

Ciemiernik biały. Stanowisko i gleba

Czemierniki najlepiej rosną w zacienionych, odsłoniętych od wiatru stanowiskach np. w cieniu drzew. Kwiaty dobrze rosną w próchniczej i przepuszczalnej glebie. Ciemierniki nie potrzebują zbyt częstego nawożenia. Ze względu na wrażliwe korzenie, roślina bardzo źle znosi przesadzanie. Dlatego trzeba dobrze przemyśleć miejsce sadzenia, uwzględniając, że po paru latach kwiaty znacznie się rozrosną.

