Wpuść 5 kropli do zatkanego odpływu. Woda znowu zacznie do niego spływać jak z wodospadu. Sposób na zatkany zlew

2025-12-12 13:28

Zatkany zlew to sytuacja, która przytrafia się w najmniej oczekiwanym momencie. Jak sobie poradzić i odetkać odpływ bez pomocy hydraulika lub specjalnych preparatów udrożniających rury? Pomoże domowy sposób na zatkany zlew. Wpuść do odpływu 5 kropli, a woda znowu zacznie spływać do niego jak z wodospadu.

Zatkany zlew

Autor: Shutterstock Zatkany zlew
Wpuść 5 kropli do zatkanego odpływu, aby go udrożnić

Przedświąteczne porządki w pełni i w wielu domach przygotowania nabierają tempa. Niestety w tym gorącym okresie nic nie może bardziej zepsuć humoru i pokrzyżować planów niż zatkany zlew. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń, z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Wówczas woda spływa w odpływ coraz wolniej i jeśli od razu nie zareagujemy, to zatrzyma się w zlewie na dobre. Oczywiście sposobów na udrożnienie odpływu jest wiele, ale warto rozpocząć zwalczanie tego problemu od tych domowych sposobów. Jak zatem odetkać zatkany zlew domowym sposobem? W wielu przypadkach pomoże aktywna piana, którą przygotujesz z trzech składników. Wpuść między innymi 5 kropli do zatykanego odpływu, aby go udrożnić. 

Domowy sposób na zatkany zlew. Aktywna piana oczyści rury

Dobrym sposobem na zatkany zlew jest połączenie płynu do naczyń z sodą oczyszczoną i octem. Najpierw usuń z zlewu stojącą wodę. Wsyp do odpływu około pół szklanki sody oczyszczonej i wpuść 5 kropli płynu do naczyń. To zalej szklanką octu i zatkaj odpływ ściereczką. Pozostaw mieszankę na około 30 minut. W tym czasie nastąpi intensywne spienianie. Na koniec spłucz odpływ dużą ilością gorącej wody i gotowe.

Zatkany zlew. Jak działa soda i ocet?

Soda oczyszczona zadziała na zatkany zlew bardzo szybko, ale, co ważne, nie uszkodzi rur. Jest genialnym i do tego ekologicznym sposobem na odetkanie odpływu. Jej działanie opiera się na kilku mechanizmach, które skutecznie rozpuszczają i usuwają zanieczyszczenia blokujące odpływ. W połączeniu z octem poradzi sobie z większością zatorów, które pojawiają się w rurach. Jak to działa? Otóż soda oczyszczona jest zasadą, co oznacza, że reaguje z kwasami, neutralizując je. W połączeniu z octem zachodzi reakcja chemiczna, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla, a ten z kolei powoduje spienianie się mieszanki. Powstała piana pomaga w odrywaniu i wypłukiwaniu zanieczyszczeń z rur. Co więcej, soda oczyszczona ma właściwości emulgujące, co oznacza, że pomaga w rozbijaniu tłuszczu na mniejsze cząsteczki, które łatwiej spłukać.

