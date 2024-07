Wsypuję 50 g do odpływu zamiast kreta i zalewam wrzątkiem. Zlew odtyka się w 5 min. Sposób na zatkany zlew

i Autor: Shutterstock Jak odetkać zlew

Sprawny zlew

Zatkany zlew to prawdziwa zmora. Nie dość, że zdarza się w najmniej oczekiwanym momencie, to na dodatek często ciężko udrożnić odpływ. Wówczas wydaje nam się, że jedynym wyjściem z sytuacji będzie wezwanie hydraulika. Jednak zanim to zrobimy, warto wypróbować domowy sposób na zatkany zlew, dzięki któremu w 5 minut można udrożnić rury w kuchni. Wystarczy wsypać 50 g tego proszku i zalać odpływ wrzątkiem.