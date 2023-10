Dodaj 3 łyżki i wymieszaj. W ten sposób wyczyścisz wannę z kamienia oraz osadu. Znajoma sprzątaczka zdradziła, że ona robi to tylko i wyłącznie w ten sposób

Posadź go zimą w ogrodzie, a latem będziesz cieszył się zniewalającą zielenią i ochroną przed smogiem. Ogrodnik zdradza, o czym nie zapomnieć podczas sadzenia żywopłotu

Najpopularniejsze kwiaty doniczkowe z PRL-u. Ulubiony Ogrodnik radzi jak o nie dbać, by piękna i bujna zieleń zdobiła każde wnętrze

Jak szybko wyczyścić wannę? Poznaj trik od sprzątaczki

Wanna podobnie jak zlew czy prysznic ma regularny kontakt z wodą i z czasem pokrywa się kamieniem oraz osadem. To całkowicie normalnie zjawisko, które jednak gdy nie będzie regularnie czyszczone może spowodować awarię lub nawet pęknięcia na powierzchni wanny. Systematyczne czyszczenie wanny pomaga uniknąć szorowania, a niewielki osad jest łatwy do usunięcia. Klasyczne detergenty zawodzą podczas mycia wanny? Koniecznie wypróbuj domowe sposoby. Często są one tańsze od kupnych specyfików, a niejednokrotnie okazują się bardziej skuteczne. Znajoma sprzątaczka zdradziła nam swój sposób na mycie wanny.

Jak myć wannę? Sposób z wykorzystaniem sody oczyszczonej

Podczas czyszczenia wanny niezastąpiona okazuje się być soda oczyszczona. Wystarczy, że rozrobisz sodę oczyszczoną w wodzie w proporcjach 3:1. Dodaj 3 łyżki sody oczyszczonej i 1 łyżkę wody. Tak przygotowaną pastę nałóż na gąbkę, porządnie wyszoruj całą powierzchnię wanny i spłucz do czysta.

