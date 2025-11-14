Wsyp, zalej i zatkaj ściereczką odpływ. Odetka zlew w 10 minut. Woda będzie spływać w sekundę. Sposób na zatkany zlew

Zatkany zlew to problem, który można szybko i skutecznie rozwiązać bez użycia silnej chemii.

Wystarczy użyć płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu, by udrożnić rury w zaledwie kilka minut.

Po zastosowaniu tych składników i zakryciu odpływu, gorąca woda usunie wszelkie złogi, przywracając swobodny przepływ.

Wystarczy 2,5 szklanki i ściereczka, aby odetkać zlew. Woda będzie spływać w sekundę

Zatkany zlew w domu potrafi napsuć nerwów. Oczywiście sposobów na odetkanie zlewu jest kilka - można użyć silnego środka udrożniającego rury lub po prostu wezwać hydraulika. Czasem bywa tak, że zatkany zlew bardzo utrudnia codzienne zajęcia, dlatego koniecznie jest natychmiastowe działanie. Jeśli zauważyłaś, że woda spływa do odpływu coraz wolniej, wykonaj ten zabieg udrożniający rury bez użycia silnej chemii. Tak naprawę wystarczy 2,5 szklanki tych ekologicznych składników, a odetkasz zlew w kilka minut. Najpierw do odpływu wlej jedną łyżkę płynu do naczyń, wsyp pół szklanki sody oczyszczonej i wlej dwie szklanki octu. Na koniec szybko zakryj odpływ ściereczką. Po około 5 minutach zalej zlew 2 litrami gorącej wody, a rury ponownie będą drożne. W ten sposób usuniesz z rur wszystkie zalegające złogi i tym samym odetkasz zlew.

Domowe sposoby na zatkany zlew

Wykorzystanie domowych sposobów na zatkany zlew jest nie tylko bezpieczne dla człowieka i rur, ale także naprawdę skuteczne. Co zatem zrobić, kiedy widzimy, że woda spływa ze zlewu coraz wolniej lub co gorsza - stoi w nim? Jeśli chcesz zaoszczędzisz czas i przede wszystkim pieniądze, wypróbuj sposób na odetkanie zlewu bez pomocy hydraulika i drogich środków chemicznych. Poza wyżej opisanym sposobem na zatkany zlew można w tym celu wykorzystać także kwasek cytrynowy. Do odpływu wsyp 2 łyżki kwasku cytrynowego i zalej dużą ilością gorącej wody. Taka mikstura zadziała nie tylko bardzo szybko, ale, co ważne, nie uszkodzi rur. W sytuacji, gdy rury często się zatykają, ten zabieg warto stosować zapobiegawczo regularnie, na przykład raz w tygodniu.