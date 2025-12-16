Dwie pracownice salonu SPA zakażone trądem! To siostry

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-16 12:28

Wstrząsające informacje! To pierwszy od ponad 40 lat potwierdzony przypadek trądu w tym kraju. Dwie pochodzące z Indonezji siostry, pracownice jednego ze salonów SPA w Rumunii, zachorowały na trąd! Dwie inne pracownice salonu zostały objęte leczeniem profilaktycznym. Co się dzieje?

Autor: Mircea Moira/ Shutterstock
  • W Rumunii odnotowano pierwszy od 40 lat przypadek trądu, zdiagnozowany u dwóch indonezyjskich masażystek.
  • Choroba, którą kobiety przywiozły z Bali, wywołała obawy, lecz władze uspokajają, podkreślając trudność zakażenia.
  • Jakie są objawy trądu, kto jest najbardziej narażony i dlaczego choroba ta powraca w Europie?

O sprawie poinformowała w poniedziałek, 15 grudnia, rumuńska stacja telewizyjna Stirile Pro TV. Dwie indonezyjskie siostry, masażystki, pracownice salonu SPA w mieście Kluż są zakażone trądem. Ich dwie koleżanki z pracy są zdrowe, ale objęto je profilaktycznym leczeniem. Jak przekazano, zarażone siostry we wrześniu tego roku odwiedziły swój rodzinny dom na Bali. Gdy wróciły do Rumunii okazało się, że u ich matki zdiagnozowano trąd - chorobę wywołaną przez prątki Mycobacterium leprae. "Rumuński szpital zakaźny potwierdził zakażenie i rozpoczął antybiotykoterapię. Jest to pierwszy od ponad 40 lat potwierdzony przypadek trądu w Rumunii" - czytamy.

Przypadek trądu nie tylko w Rumunii

Minister zdrowia z Rumunii zapewnia, że władze cały czas monitorują sytuację i uspokaja: "Nie ma ryzyka szybkiego rozprzestrzenienia się choroby. Do przeniesienia zakażenia wymagany jest długotrwały kontakt fizyczny. Proszę o zachowanie spokoju" - zaapelował. "Aby się zarazić konieczny jest długotrwały i bliski kontakt - jak mieszkanie w tym samym domu, spanie w tym samym łóżku i złe warunki bytowe. Z pewnością nie można zarazić się trądem od kogoś na ulicy" – powiedział specjalista chorób zakaźnych Bruno Barszić, cytowany przez PAP.

Kto może zachorować na trąd? Jak przebiega choroba?

Nie tylko w Rumunii zanotowano przypadek zachorowania na trąd. Po raz pierwszy od 1993 roku zdiagnozowano chorobę również w Chorwacji. Chorym jest Nepalczyk, pracujący w Chorwacji od dwóch lat. PAP wyjaśnia, że na zakażenie trądem narażeni są przede wszystkim mieszkańcy krajów o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Najwięcej przypadków pojawia się w Indiach, Indonezji i Brazylii. W ubiegłym roku - jak powiadomiła WHO - na świecie odnotowano 172 tys. nowych przypadków, z czego 40 proc. dotyczyło kobiet, a 5,4 proc - dzieci. Trąd to przewlekła choroba zakaźna, która atakuje głównie skórę, nerwy obwodowe, błonę śluzową górnych dróg oddechowych oraz oczy. Nieleczona może prowadzić do niepełnosprawności.

CHOROBA
INDONEZJA
RUMUNIA