Żona zakazała Clooneyowi całowania! "Poważna rozmowa"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-12-16 12:00

Surowy zakaz całusów dla słynnego gwiazdora! George Clooney (64 l.) nie będzie już mógł całować na planie filmowym żadnych aktorek, choćby nawet wymagał tego scenariusz. Żona gwiazdora, Amal Clooney (47 l.), chyba miała już dość oglądania męża w objęciach innych, nawet jeśli to tylko gra aktorska. Clooney przyznał się w jednym z wywiadów, że po poważnej rozmowie z małżonką przestał całować inne kobiety.

George Clooney wyznał, że po rozmowie z żoną Amal nie będzie już grał scen pocałunków w filmach

George Clooney ma już 64 lata, ale nadal wiele fanek skrycie do niego wzdycha. Na pewno niejedna aktorka nie miałaby też absolutnie nic przeciwko zagraniu w scenie pocałunku ze słynnym hollywoodzkim gwiazdorem. Ale już nic z tego! Bo George Clooney nie będzie więcej całował - chyba, że własną żonę. Ale na planie filmowym nie ma już o tym mowy. Jak wyznał gwiazdor w rozmowie z "Daily Mail", decyzje podjął po "poważnej rozmowie" z żoną, 47-letnią Amal Clooney. Wygląda na to, że piękna prawniczka miała jakieś obiekcje odnośnie filmowych pocałunków. "Próbowałem pójść drogą Paula Newmana – »No dobra, nie będę już całował dziewczyn«” – powiedział 64-letni gwiazdor „Ocean’s Eleven” w wywiadzie dla „Daily Mail”.

„Nie próbuję konkurować z 25-letnimi aktorami pierwszoplanowymi. To nie moja praca. Nie będę już grał w filmach romantycznych”

„Kiedy skończyłem 60 lat, odbyłem rozmowę z żoną. Powiedziałem: »Słuchaj, wciąż mogę grać w koszykówkę z chłopakami. Gram z 25-latkami. Wciąż dobrze się trzymam, jestem w formie. Ale za 25 lat będę miał 85 lat. Nieważne, ile batoników zbożowych zjesz, to jest realna liczba«”. Amal Clooney skorzystała z okazji i bynajmniej nie odwiodła męża od pomysłu pocałunkowej emerytury. „Nie próbuję konkurować z 25-letnimi aktorami pierwszoplanowymi. To nie moja praca. Nie będę już grał w filmach romantycznych” - podkreśla George Clooney. Aktor jest mężem Amal Clooney od 2014 roku, mają dwoje dzieci, bliźnięta Ellę i Alexandra, które przyszły na świat w czerwcu 2017 roku. Prawniczka jest drugą żoną aktora, który od 1989 do 1993 roku był mężem Talii Balsam.

Super Express Google News
Sonda
Co uważasz o całowaniu w rękę na powitanie?
Kto zagrał kogo w filmowej trylogii Henryka Sienkiewicza? Sprawdź, jak dobrze pamiętasz ekranizacje słynnych książek!
Pytanie 1 z 10
W filmie "Pan Wołodyjowski" pojawia się postać hetmana Jana Sobieskiego. Kto wcielił się w tę postać?
Pierwsza miłość we Włoszech. Ślub Kaliny i Oskara nad jeziorem Como w hotelu, gdzie bywa też George Clooney
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GEORGE CLOONEY
AMAL CLOONEY