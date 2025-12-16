Żona zakazała Clooneyowi całowania! "Poważna rozmowa"

George Clooney wyznał, że po rozmowie z żoną Amal nie będzie już grał scen pocałunków w filmach

George Clooney ma już 64 lata, ale nadal wiele fanek skrycie do niego wzdycha. Na pewno niejedna aktorka nie miałaby też absolutnie nic przeciwko zagraniu w scenie pocałunku ze słynnym hollywoodzkim gwiazdorem. Ale już nic z tego! Bo George Clooney nie będzie więcej całował - chyba, że własną żonę. Ale na planie filmowym nie ma już o tym mowy. Jak wyznał gwiazdor w rozmowie z "Daily Mail", decyzje podjął po "poważnej rozmowie" z żoną, 47-letnią Amal Clooney. Wygląda na to, że piękna prawniczka miała jakieś obiekcje odnośnie filmowych pocałunków. "Próbowałem pójść drogą Paula Newmana – »No dobra, nie będę już całował dziewczyn«” – powiedział 64-letni gwiazdor „Ocean’s Eleven” w wywiadzie dla „Daily Mail”.

„Nie próbuję konkurować z 25-letnimi aktorami pierwszoplanowymi. To nie moja praca. Nie będę już grał w filmach romantycznych”

„Kiedy skończyłem 60 lat, odbyłem rozmowę z żoną. Powiedziałem: »Słuchaj, wciąż mogę grać w koszykówkę z chłopakami. Gram z 25-latkami. Wciąż dobrze się trzymam, jestem w formie. Ale za 25 lat będę miał 85 lat. Nieważne, ile batoników zbożowych zjesz, to jest realna liczba«”. Amal Clooney skorzystała z okazji i bynajmniej nie odwiodła męża od pomysłu pocałunkowej emerytury. „Nie próbuję konkurować z 25-letnimi aktorami pierwszoplanowymi. To nie moja praca. Nie będę już grał w filmach romantycznych” - podkreśla George Clooney. Aktor jest mężem Amal Clooney od 2014 roku, mają dwoje dzieci, bliźnięta Ellę i Alexandra, które przyszły na świat w czerwcu 2017 roku. Prawniczka jest drugą żoną aktora, który od 1989 do 1993 roku był mężem Talii Balsam.

Sonda Co uważasz o całowaniu w rękę na powitanie? Niehigieniczne i niemodne! Piękny zwyczaj Trudno powiedzieć

George Clooney declares he won’t be ‘kissing a girl’ on screen anymore after talk with wife Amal https://t.co/1GuuqKPyBF pic.twitter.com/NYwL8dUeoW— New York Post (@nypost) December 16, 2025

Kto zagrał kogo w filmowej trylogii Henryka Sienkiewicza? Sprawdź, jak dobrze pamiętasz ekranizacje słynnych książek! Pytanie 1 z 10 W filmie "Pan Wołodyjowski" pojawia się postać hetmana Jana Sobieskiego. Kto wcielił się w tę postać? Jan Nowicki Marek Perepeczko Mariusz Dmochowski Następne pytanie