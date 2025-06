Spis treści

To już pewne: George Clooney przyleci do Polski! Po raz pierwszy. I to nie na plan filmowy ani na festiwal. Czy pojawi się sam, czy będzie towarzyszyć mu piękna żona Amala? Czy w ślad za gwiazdorem zjawi się śmietanka Hollywood? Fani już szaleją z radości.

Kim jest George Clooney?

George Clooney to aktor, reżyser, producent, ale też i ambasador stylu. Gwiazdor zdobył Oscara, Złote Globy, ma własną markę tequili i przyjaciół z najwyższej półki. Od lat przyjaźni się z Bradem Pittem i Julią Roberts. Czy jedno selfie Cloney'a z Łodzi stanie się viralem na całym świecie? Są na to duże szanse. Gwiazdora zawsze otacza wianuszek fanek i fanów i największe osobistości - zobacz TO w naszej dużej galerii zdjęć. Kto wie, może Clooney przyleci do Polski w doborowym towarzystwie? W końcu przyjaciele z planów filmowych nie raz towarzyszyli mu na prestiżowych wydarzeniach.

George Clooney odwiedzi Łódź w dniach 24-26 października 2025 roku. Wielki gwiazdor, do którego zdychają miliony fanek na całym świecie, weźmie udział w Igrzyskach Wolności. To impreza, która łączy debatę, kulturę i wielkie nazwiska. 64-letni gwiazdor ma zabrać głos na temat: praw człowieka, demokracji i wolności słowa.

Kim jest żona Clooneya?

Czy z George'm Clooney'em przyleci Amal Clooney, jego żona, prawniczka i jedna z najbardziej wpływowych kobiet świata? To właśnie ona miała go „ujarzmić” i wciągnąć w sprawy międzynarodowe. Od lat razem wspierają ofiary wojen, działają na rzecz wolnych mediów, prowadzą własną fundację. Amal Clooney to nie żona z czerwonego dywanu, ale pełnoprawna gwiazda światowych salonów. Jeśli przyleci z mężem do Polski, to będzie news! Państwo Clooney doczekali się bliźniaczek: Elli i Alexandry, ale bardzo dbają o ich prywatność.

Na razie oficjalnie potwierdzono tylko udział w George'a Clooney'a w Igrzyskach Wolności. W Łodzi wystąpić ma także Jerzy Owsiaki. Czy zobaczy jego zdjęcia z najjaśniejszą amerykańską gwiazdą ? Ciekawe, czy George Clooney skorzysta z uroków Łodzi i po evencie zajrzy na Piotrkowską? Tego na razie nie wiadomo, ale będziemy trzymać rękę na pulsie. Przysiadł się do niej sam George Clooney. Dorota Wellman nie chciała wspólnego zdjęcia - czytaj tutaj.

To więcej niż wizyta

Jedno jest pewne: przylot George’a Clooneya to coś więcej niż "tylko" wizyta znanego aktora. To spotkanie z gwiazdą najwyższych lotów. Czekamy!

